Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag in den grünen Bereich vorgerückt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 18.815 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,5 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten RWE, Zalando und SAP, am Ende die Commerzbank, BASF und die Deutsche Bank.



"Die schlechten Konjunkturnachrichten aus der EWU, in Form der schwächeren Einkaufsmanagerindizes, perlen an dem deutschen Aktienindex ab", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. Die Nachrichten würden von den Aufräumarbeiten nach dem großen Verfallstermin an den Terminbörsen übertönt.



"Die Marktteilnehmer schauen zudem auf die Gemengelage in China und hoffen auf ein baldiges Stimulationsprogramm der chinesischen Regierung", so Lipkow. Eine wieder aufkeimende chinesische Wirtschaft würde in Zweit- oder Drittrundeneffekte auch auf die deutsche Konjunktur abstrahlen. Als nächstes stehen die Einkaufsmanagerindizes aus den USA auf dem Programm.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1112 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8999 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 74,66 US-Dollar; das waren 17 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

