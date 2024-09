Die Aktie von Borussia Dortmund verzeichnete am Montag einen deutlichen Kursrückgang im XETRA-Handel. Der Aktienkurs fiel um 3,2 Prozent auf 3,62 EUR, nachdem der Bundesligist am Wochenende eine vernichtende 1:5-Niederlage gegen den VfB Stuttgart einstecken musste. Diese sportliche Enttäuschung spiegelte sich unmittelbar in der Börsenreaktion wider. Im Tagesverlauf wurden über XETRA 68.757 BVB-Aktien gehandelt, wobei das Papier zeitweise bis auf 3,60 EUR absackte.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz des aktuellen Rückschlags sehen Experten weiterhin Potenzial in der BVB-Aktie. Im Durchschnitt rechnen Analysten mit einem fairen Wert von 6,00 EUR je Aktie, was einem erheblichen Aufwärtspotenzial entspricht. Für das laufende Geschäftsjahr wird zudem eine Dividendenausschüttung von 0,073 EUR erwartet. Die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 sollen voraussichtlich am 8. November 2024 präsentiert werden, wobei Analysten für das Gesamtjahr 2025 ein Ergebnis je Aktie von 0,160 EUR prognostizieren.

