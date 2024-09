Der Schweizer Stromkonzern Axpo hat die nach eigenen Angaben größte Solar-Dachanlage in Frankreich in Betrieb genommen. Die von der Axpo-Tochtergesellschaft Urbasolar realisierte Aufdach-Solaranlage in Frankreich befindet sich auf einem Industrie-Gebäude in der Stadt Beauvais, rund 80 Kilometer nördlich von Paris. Das Haus gehört dem Immobilienentwickler PRD (Percier Réalisation et Développement). Die Solaranlage mit einer Leistung von 12,8 MW laut Axpo die größte Aufdach-Solaranlage in Frankreich. ...

