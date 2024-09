Die BMW-Aktie verzeichnete am Dienstag einen Anstieg von 1,4 Prozent auf 74,64 Euro im XETRA-Handel. Trotz des positiven Trends liegt der Kurs weit unter dem 52-Wochen-Hoch von 115,35 Euro, das im April erreicht wurde. Die Aktie bewegt sich derzeit etwa 8 Prozent über ihrem Jahrestief, was auf eine gewisse Erholung hindeutet. Analysten prognostizieren im Durchschnitt ein Kursziel von 88,70 Euro, was weiteres Wachstumspotenzial signalisiert.

Herausforderungen im E-Automobilsektor

Während BMW an der Börse zulegen konnte, steht der Konzern vor Herausforderungen im Bereich der Elektromobilität. Europäische Automobilhersteller, einschließlich BMW, kämpfen mit schleppenden Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen. Dies könnte die ambitionierten Ziele der Unternehmen gefährden und wirft Fragen zur Zukunft der Mobilitätswende auf. Trotz dieser Schwierigkeiten bleibt die finanzielle Performance von BMW robust, mit einem Gewinn von 4,09 Euro je Aktie im letzten Quartal, wenngleich dieser leicht unter dem Vorjahreswert lag.

