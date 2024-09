Wileys neue Podiumsdiskussionsreihe bringt führende ExpertInnen zusammen, um die Zukunft des wissenschaftlichen Publizierens zu erforschen und neu zu gestalten, den Status quo in Frage zu stellen und einen wichtigen Dialog anzustoßen.

Wiley (NYSE: WLY) hat die erste Folge seiner neuen Podiumsdiskussionsreihe "The Conversations" vorgestellt, die als Katalysator für Veränderungen in der wissenschaftlichen Publikationslandschaft dienen soll. Die erste Folge kann hier angesehen werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240923103006/de/

Filmmaterial aus Episode 1 von "The Conversations" präsentiert von Wiley (Photo: Business Wire)

Mit dem Ziel, Veränderungen und neuen Möglichkeiten im Verlagswesen zu erforschen, bietet die Reihe eine Plattform für einen offenen Dialog und eine Debatte über die dringlichsten Herausforderungen der Branche und zeigt verschiedene Zukunftsperspektiven auf.

"Angesichts der vielen neuen Technologien und der sich ändernden Bedürfnisse braucht die Branche einen neuen Plan", so Jay Flynn, Executive Vice President und General Manager Research and Learning bei Wiley und Gastgeber der Reihe. "Wiley hat ein offenes Ohr für unsere Community und fördert provokative, wertvolle Denkanstöße, die allen Beteiligten zugutekommen. Wir sind hier, um den Status quo in Frage zu stellen, um innovativ zu sein und um gemeinsam zu gestalten, was als Nächstes kommt."

In der ersten Folge geht es um den aktuellen Stand von Verlagstechnologie, darum, dass sie nicht mit der Verbrauchertechnologie Schritt gehalten hat, warum das so ist und wie sie sich ändern muss. Die ExpertInnen erörtern, wie wichtig Vertrauen, Qualität und solides Peer-Review für Verlage sind, wenn KI immer mehr Verbreitung findet.

In dieser Folge wird auch ein notwendiger Paradigmenwechsel hin zu dynamischeren, "formatlosen" Veröffentlichungsmodellen erörtert, die die Zugänglichkeit, Durchsuchbarkeit und Nutzbarkeit von Daten sowohl für Menschen als auch Maschinen verbessern ein zweigleisiger Ansatz für den Informationsaustausch.

"Wir müssen unsere Publikationssysteme weiterentwickeln, um wissenschaftliche Daten nicht nur verfügbar, sondern auch wirklich auffindbar zu machen", so Nicole Bishop, Gründerin und CEO von Quartolio.

Bishop und Chris Reid, Direktor für Produkt- und Publikationsentwicklung bei der AAAS, sind Gäste in der ersten Folge eines nachdenklich stimmenden Gesprächs mit Moderator Flynn.

Kommende Episoden von "The Conversations":

Folge 2: "Beyond the Paywall: The Open Access Revolution" (14. Oktober) Mit Professor Allen Moore, Dr. Nathaniel Harnett und Colleen Campbell werden in dieser Folge Open Access und seine branchenverändernden Auswirkungen untersucht.

Folge 3: "Into the AI Age: The Role of AI in Research and Learning" (Live-Aufzeichnung auf der Frankfurter Buchmesse, 17. Oktober) In dieser Folge diskutieren führende KI-Expertinnen Olivia Gambelin, Dr Dorothea Baur und Ivana Bartoletti über den Einfluss von KI und untersuchen, wie Ethik und Innovation in allen Bereichen, auch im Verlagswesen, nebeneinander bestehen können und müssen.

Die Reihe, die jetzt auf YouTube verfügbar ist, ist nur ein Beispiel dafür, wie Wiley daran arbeitet, gemeinsam eine Zukunft zu planen und zu gestalten, in der Innovation, Informationsverbreitung und Ethik zusammenwirken, um einen positiven globalen Wandel voranzutreiben.

Anwesenheit der Medien: Es gibt eine begrenzte Anzahl von Plätzen für ausgewiesene Medienvertreter bei der Live-Aufnahme von Episode 3 am 17. Oktober in Frankfurt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an newsroom@wiley.com.

Sehen Sie sich die Serie jetzt an, beginnend mit Episode 1, "Past the PDF: Innovation in Publishing Technologies", verfügbar unter The Conversations.

About Wiley

Wiley (NYSE: WLY) is one of the world's largest publishers and a trusted leader in research and learning. Our industry-leading content, services, platforms, and knowledge networks are tailored to meet the evolving needs of our customers and partners, including researchers, students, instructors, professionals, institutions, and corporations. We empower knowledge-seekers to transform today's biggest obstacles into tomorrow's brightest opportunities. For more than two centuries, Wiley has been delivering on its timeless mission to unlock human potential. Visit us at Wiley.com. Follow us on Facebook, Twitter, LinkedIn and Instagram.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240923103006/de/

Contacts:

Ed Colby edcolby@wiley.com