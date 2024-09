Kornelius Purps (antea): Aktien & Zinssenkungen: Harte Realität

20.09.2024 -

Studierten Volkswirten wie mir wird häufig eine gewisse Meinungsschwäche nachgesagt. Um Rat gefragt, beginnen unsere Antworten häufig mit "Es kommt darauf an...", gefolgt von "Einerseits… an-dererseits…". Ökonomen, die ihr Studium in Köln absolviert haben, sehen sich bisweilen sogar dem Vorwurf ausgesetzt, ihr Ratschlag beschränke sich auf "Et es wie et es". Nun hat also die amerikanische Zentralbank ihren Leitzzinssenkungszyklus gestartet. Am Mittwochabend verkündete die Fed eine Reduzierung ihres Leitzinses (präzise: des oberen Endes des Zielkorridors ihres Leitzinses) von 5,50 auf 5,00 Prozent. Ist das für die Aktienmärkte ein gutes Zeichen? Nun, es kommt darauf an. Einerseits sind Zinssenkungen gut für Aktien, aber andererseits…

Die Leitzinssenkung selbst war allgemein erwartet worden. Für die meisten Beobachter wie auch mich war das Ausmaß dieses Zinsschrittes jedoch überraschend. Eine Zinsreduktion um gleich einen halben Prozentpunkt hatten in einer Erhebung der Nachrichtenagentur Bloomberg von über einhundert Volkswirten nicht mal zehn Prozent erwartet.

(...)