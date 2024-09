NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Hugo Boss auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Eine Welle von Abstufungen im Luxusgütersektor habe auch Hugo Boss in Mitleidenschaft gezogen, was die operativen Besonderheiten des Modekonzerns zu ignorieren scheine, schrieb Analyst Frederick Wild in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies auf die geringe Bedeutung des China-Geschäfts, die vergleichsweise günstige Bewertung und ein geringeres Risiko weiterer Gewinnwarnungen. Einige dieser Punkte dürften mit den Quartalszahlen am 5. November klarer werden, die ein Ende des negativen organischen Wachstumstrends belegen könnten./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2024





ISIN: DE000A1PHFF7

