Bad Neustadt a.d. Saale (ots) -Mitten im Grünen gelegen, bietet der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt seinen Auszubildenden ab sofort einen Platz zum Wohnen, Lernen und Leben. Die Bewohnerinnen und Bewohner können den Komfort eines modernen und komplett möblierten Appartements direkt in der Nähe zum Arbeitsplatz, mit großzügigem Bad, TV- und Internetanschluss (WLAN) sowie optional mit eigenem Balkon genießen. Darüber hinaus befindet sich auf jeder Ebene eine Gemeinschaftsküche und ein zentraler Waschraum mit mehreren Waschmaschinen und Trocknern. Mit den Berufsfachschulen der RHÖN-KLINIKUM AG und den Kliniken am Campus in direkter Nachbarschaft, der guten Anbindung an die Stadt Bad Neustadt sowie der kostenfreien Nutzung der Stadtbuslinie "NESSI" wird das Gesamtpaket für Auszubildende am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt somit abgerundet.Nach nur einem Jahr umfassender Sanierung eröffnet der Campus Bad Neustadt nun offiziell das neue Auszubildenden-Wohnheim "JuWo - Azubis am Campus". Mehrere Millionen Euro wurden für die junge Generation investiert, um mehr als 100 Nachwuchskräften im Gesundheitswesen auf insgesamt sechs Etagen bezahlbaren Wohnraum zu ermöglichen.Anlässlich der offiziellen Eröffnung lädt der Campus alle Interessierten am 25. September 2024, 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr, zur Besichtigung der neuen Räumlichkeiten ein. Vertreter des RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt führen den Rundgang durch und beantworten Fragen. Treffpunkt ist am Eingang des Wohnheims (ehemals Casa Reha) im Waldweg 2 in Bad Neustadt a. d. Saale.Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.de