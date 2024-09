In seinem wöchentlichen Update für das pv magazine gibt OPIS, ein Unternehmen von Dow Jones, einen kurzen Überblick über die wichtigsten Preistrends in der globalen Photovoltaik-Industrie. von pv magazine Global Die Zellpreise wurden in der Woche bis Dienstag als stabil bewertet, da der chinesische Markt vom 15. bis 17. September wegen des Mittherbstfestes geschlossen blieb. Die Preise für FOB China Mono Perc M10-Zellen und Topcon M10-Zellen lagen unverändert bei 0,0354 US-Dollar pro Watt, während die Preise für FOB China Mono Perc G12-Zellen im Wochenvergleich unverändert bei 0,0372 US-Dollar ...

