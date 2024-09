Die Porsche Automobil vz-Aktie zeigt sich in einem schwankungsreichen Börsenumfeld überraschend robust. Im Tagesverlauf konnte das Papier zeitweise um 1,8 Prozent auf 40,52 Euro zulegen, nachdem es bei 39,66 Euro in den Handel gestartet war. Das Handelsvolumen belief sich auf über 280.000 Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt. Trotz des jüngsten Aufschwungs bleibt die Aktie jedoch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 52,32 Euro, das im April dieses Jahres erreicht wurde.

Analysten optimistisch für Zukunftsaussichten

Experten sehen noch erhebliches Potenzial für die Porsche Automobil vz-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 55,50 Euro, was einen möglichen Anstieg von über 35 Prozent impliziert. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Analysten einen Gewinn von 15,41 Euro je Aktie. Zudem wird eine Erhöhung der Dividende auf 3,14 Euro prognostiziert, was die Attraktivität des Titels für Anleger weiter steigern könnte. Die nächsten Quartalszahlen, die für Mitte November erwartet werden, dürften weiteren Aufschluss über die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben.

