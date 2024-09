New York - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zeigt sich angesichts des Wahlsieges der SPD in Brandenburg erleichtert. "Ich bin sehr froh über das Wahlergebnis", sagte Scholz am Montag in New York. Die SPD habe ein "sehr gutes" Ergebnis erzielt.



"Ich sage auch Dietmar Woidke: Herzlichen Glückwunsch. Im Übrigen ist das für uns alle ein Auftrag und ein Zeichen: Es lohnt sich zu kämpfen, es ist wichtig, geschlossen zu bleiben und fokussiert." Selbes wolle sich die SPD für die im nächsten Jahr anstehende Bundestagswahl vornehmen, so der Bundeskanzler.



Es gebe viele Dinge, die in nächster Zeit angepackt werden müssten: "Dazu gehört auch der Kampf um Industriearbeitsplätze. Wenn Unternehmen in der Vergangenheit falsche Entscheidungen getroffen haben, darf das nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden."



Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke hatte im Wahlkampf bewusst auf Hilfe seines Parteikollegen aus dem Kanzleramt verzichtet.

© 2024 dts Nachrichtenagentur