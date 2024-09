Kommt jetzt doch ein Übernahmeangebot? Die italienische Großbank Unicredit hat sich überraschend Zugriff auf weitere 11,5 Prozent an der Commerzbank gesichert. Damit kommen die Italiener rechnerisch bereits auf 21 Prozent - und wollen weiter bis 29,9 Prozent erhöhen. Die Aktie dreht ins Plus. Damit wäre Unicredit bereits knapp an der 30-Prozent-Schwelle, ab der die Italiener ein offizielles Übernahmeangebot abgeben müssten. Die Mailänder Bank hatte am Montag mitgeteilt, dass sie sich - zusätzlich ...

