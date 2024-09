Austan Goolsbee, Präsident der Federal Reserve (Fed) Bank of Chicago, nimmt an einem Kamingespräch über die wirtschaftlichen Aussichten und die Geldpolitik im Rahmen der Jahreskonferenz der National Association of State Treasurers in Chicago teil. Die wichtigsten Erkenntnisse "Im nächsten Jahr sind wahrscheinlich viele weitere Zinssenkungen notwendig, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...