Der Yuan wird in den kommenden Quartalen etwas stärker gehandelt werden als in unserer Prognose vom August. Dies ist jedoch nur darauf zurückzuführen, dass wir nun einen etwas schwächeren Dollar erwarten als in unserer letzten Prognose. USD/CNY wird über der Marke von 7 bleiben, was unsere Einschätzung widerspiegelt, dass der Yuan eher schwach bleiben ...

