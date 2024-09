Frankfurt/Main - Zum Wochenstart hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 18.847 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,7 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Die größten Gewinne gab es am Montag bei Papieren von Zalando, Siemens Energy und RWE. Durchweg im grünen Bereich bewegten sich auch die automotiven Werte. Die größten Abschläge gab es entgegen dem Trend bei Anteilsscheinen der Commerzbank, BASF und Merck.



"Nach dem Sprung über die 19.000-Punkte-Marke in der vergangenen Woche warten Anleger jetzt erst einmal ab, ob sie nach Gewinnmitnahmen nicht vielleicht doch noch einmal günstiger in den Markt kommen", sagte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. "Zum einen ist aus technischer Sicht an runden Marken immer zunächst etwas Konsolidierung angesagt. Und zum anderen passen die Rekordjagd und die lahmende deutsche Wirtschaft, allen voran die Krise im Automobilsektor und bei den Zulieferern für viele nicht wirklich zusammen."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1133 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8982 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 74,14 US-Dollar, das waren 35 Cent oder 0,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

