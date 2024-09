Aurania Resources Ltd. meldet den erfolgreichen Abschluss des Verkaufs seiner peruanischen Tochtergesellschaft Sociedad Minera Vicus Exploraciones S.A.C. an Palamina Corp. Als Gegenleistung erhielt Aurania 350.000 Stammaktien von Palamina sowie eine 1%ige Net Smelter Return-Lizenzgebühr für das Kupfer-Silber-Projekt Pluma. Palamina hat die Option, die Hälfte dieser Lizenzgebühr für 1 Million Dollar zurückzukaufen. Der Verkauf ermöglicht es Aurania, sich stärker auf sein Hauptprojekt in Ecuador zu konzentrieren.

Strategische Neuausrichtung für beide Unternehmen

Während Aurania seine Ressourcen bündelt, plant Palamina, das erworbene Pluma-Projekt mit seinen bestehenden Kupfer-Silber-Projekten in Peru zu konsolidieren. Dies steht im Einklang mit Palaminas Strategie, Kupfer- und Silberaktiva in der Region zu erwerben und zu halten. Gleichzeitig bleibt das Unternehmen auf sein Goldexplorationsprogramm im Usicayos-Projekt fokussiert. Diese Transaktion unterstreicht die dynamische Entwicklung im südamerikanischen Bergbausektor und könnte beiden Unternehmen neue Wachstumschancen eröffnen.

