Von Eskalation zur Euphorie: Wochenrückblick KW 26-2025: Waffenstillstand, Zinshoffnung und Kupferhausse beflügeln Märkte

Anzeige / Werbung Was als düstere Woche begann, verwandelte sich binnen Tagen in eine kleine Börsenrallye - ein Paradebeispiel für die derzeitige Sprunghaftigkeit der Märkte. Sehr geehrte Leserinnen und Leser, nach den US-Luftangriffen auf iranisches Gebiet schien die Stimmung zunächst zu kippen. Doch das rasche diplomatische "Telefon-Comeback" aus Teheran, das in einen unerwarteten Waffenstillstand zwischen Israel und Iran mündete, ließ Anleger aufatmen. Quelle: Onista.de Gleichzeitig sorgten Signale mehrerer US-Notenbanker, die Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf nicht ausschließen, für zusätzlichen Rückenwind. Das Ergebnis: US-Technologiewerte schoben die Wall Street auf neue Rekordstände, und obwohl Europa im Vergleich zurückbleibt, zeigt sich die globale "Investment-Community' in Hochstimmung. Rohstoffe: Kupfer glänzt, Gold verliert! Während der Rückzug geopolitischer Spannungen den Appetit auf Risikoanlagen steigerte, litt Gold unter seinem Status als sicherer Hafen. Der Preis rutschte auf etwa 3.275,- US-Dollar pro Unze - der zweite Wochenverlust in Folge und fast 6 % unter dem Allzeithoch von Ende April. Spekulative Wetten auf einen fallenden Dollar und steigenden Goldpreis verlieren damit kurzfristig an Glanz.

Quelle: MinerDeck auf X Ganz anders das Bild bei den Industrie- und Technologiemetallen: Kupfer stieg auf rund 5,07 US-Dollar pro Pfund - der höchste Stand seit März. Die Kombination aus schwachem Dollar, verstärkten physischen Abflüssen von der LME in Richtung USA und lagerstrategischer Vorsorge im Vorfeld neuer Zölle befeuerte die Notierung. Auch Zink konnte sich mit einem Wochenplus hervortun. Platin und Palladium setzten ihren bemerkenswerten Höhenflug fort - angetrieben von Nachholeffekten und Engpässen in der Lieferkette. Ausblick und Fazit: Trump will Feuerwerk - aber auch Einigung! Die kommende Woche steht ganz im Zeichen des 4. Juli - nicht nur als Unabhängigkeitstag, sondern auch als Deadline für Donald Trumps Steuerreform-Vorhaben. Der Präsident will das Gesetz noch vor dem Feiertag unterzeichnen - ein politischer Kraftakt, der Symbolik und Marktpotenzial in sich vereint. Zugleich steht am Donnerstag der US-Arbeitsmarktbericht auf dem Programm. Da der Freitag ein Feiertag ist, wird der Report vorgezogen - und jeder Anflug von Schwäche in den Zahlen könnte die Zinssenkungsfantasie der Märkte neu entfachen. Die Märkte blicken auf eine Woche voller Wendungen zurück, deren Höhepunkt ein überraschender diplomatischer Erfolg war. Mit Blick auf den "Independence Day' herrscht verhaltener Optimismus: Die Zinsfantasie lebt, die Rohstoffe signalisieren Zuversicht, und selbst der zuletzt angeschlagene Dollar gibt den Weg frei für weitere Rallyes. Bleibt die Frage: Wie lange hält der Burgfrieden? Denn ob es sich um eine echte Entspannung oder nur eine Atempause handelt, wird sich zeigen. U.S. GoldMining Goldabbau in Alaska In Alaska gibt es viele natürliche Ressourcen. Der Goldabbau ist ein bedeutender Wirtschaftszweig. Lesen Sie mehr GoldMining / Southern Cross Gold Rohstoff-Superzyklus voraus Es mehren sich die Stimmen, dass wir uns am Anfang eines Rohstoff-Superzyklus befinden. Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln, Ihr Jörg Schulte Quellen: Quellen: marketscreener.com, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com, Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken. Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ . Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,XD0002876395,XD0002876429,BMG069741020,189388994,CA38149E1016,CA76151P1018,CA13000C2058,CA38071H1064,CA8263XP1041,CA38150N1078,CA04058Q1054,378696065,US90291W1080,GB00BR3SVZ18,CA74048R1091,CA8426851090,CA46500E8678,CA68390D1069

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )