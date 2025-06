Nächste große Goldentdeckung: Goldshore Resources bietet derzeit exzellente Investitionschancen

Anzeige / Werbung

Die Kombination aus Größe, Qualität und Wachstumspotenzial macht diese Aktie zu einem Pflichtinvestment für jeden, der vom kommenden Gold-Bullenmarkt profitieren möchte.

Liebe Leserinnen und Leser,

Goldinvestoren und Rohstoffenthusiasten aufgepasst: Goldshore Resources (ISIN CA38150N1078 WKN A3CRU9), ein aufstrebendes Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen, macht mit seinem beeindruckenden Moss-Goldprojekt in Kanada von sich reden. In einem exklusiven Interview mit Michael Henriksen, CEO von Goldshore Resources (ISIN CA38150N1078 WKN A3CRU9), gibt es spannende Einblicke in die jüngsten Bohrergebnisse, Ressourcenerweiterungen und die strategischen Weichenstellungen für die Zukunft.

Die Kombination aus erstklassiger Infrastruktur, einem gigantischen Ressourcenpotenzial und einem erfahrenen Management macht das Unternehmen zu einem der vielversprechendsten Goldprojekte auf dem kanadischen Markt. Für Anleger, die auf der Suche nach einer unterbewerteten Aktie mit großem Wachstumspotenzial sind, lohnt sich ein genauer Blick auf Goldshore Resources (ISIN CA38150N1078 WKN A3CRU9).

Von der Entdeckung zur Ressourcenerweiterung

Im Gespräch mit Jochen Staiger von der Swiss Resource Capital AG berichtet Michael Henriksen von einer äußerst erfolgreichen Bohrkampagne. Das Highlight: Die sogenannte Serpentine-Entdeckung, ein hochgradiges Goldvorkommen nahe der Oberfläche, konnte erheblich ausgeweitet werden.

Besonders beeindruckend ist ein Bohrloch mit einer Länge von 124 Metern, das durchschnittlich 1,65 Gramm Gold pro Tonne ergab. Innerhalb dieses Abschnitts fanden sich 47 Meter mit einem Gehalt von 3 Gramm pro Tonne - Zahlen, die die Erwartungen der Analysten übertroffen haben.

"Dieses Bohrprogramm hat unsere Erwartungen übertroffen", so Henriksen. Insgesamt wurden mittlerweile fast 300 Meter bohrtechnisch untersucht - eine enorme Leistung, die das Vertrauen in das Projekt stärkt.

Zusammenfassung des Bohrprogramms zur Ressourcenerweiterung innerhalb des grau umrandeten Tagebaus.

Ressourcenbasis: 6,74 Millionen Unzen Gold und Wachstumspotenzial

Die aktuelle Ressourcenschätzung für das Moss-Goldprojekt beläuft sich auf beeindruckende 6,74 Millionen Unzen Gold. Davon sind etwa 1,5 Millionen Unzen als "indiziert" klassifiziert, während der größere Anteil von 5,2 Millionen Unzen im "inferred"-Kategorienbereich liegt.

Henriksen betont, dass die Sichtbarkeit der Ressource durch das laufende Bohrprogramm deutlich wächst und man optimistisch ist, die Ressource weiter zu erhöhen. Die hohe Anzahl an noch nicht vollständig definierten Ressourcenblöcken bietet enormes Potenzial für künftige Erweiterungen.

Vor kurzem gab das Unternehmen die neuesten Analyseergebnisse seines kürzlich abgeschlossenen 20.000 Meter umfassenden Bohrprogramms bekannt, auch die können sich sehen lassen:

Zu den besten Abschnitten zählen:

10,35 m mit 0,59 g/t Au ab 109,0 m in MQD-25-178 und

6,0 m mit 1,14 g/t Au ab 138,0 m, einschließlich 3,0 m mit 1,73 g/t Au ab 138,0 m und

15,4 m mit 0,64 g/t Au ab 239,6 m, einschließlich 4,0 m mit 1,44 g/t Au ab 246,0 m

17,7 m mit 1,52 g/t Au ab 333,0 m in MQD-25-179 , einschließlich 2,3 m mit 8,24 g/t Au ab 334,0 m und 4,0 m mit 1,27 g/t Au ab 346,0 m und

6,85 m mit 3,01 g/t Au ab 436,0 m einschließlich 2,0 m mit 9,76 g/t Au ab 436,0 m

22,0 m mit 0,48 g/t Au ab 185,0 m in MQD-25-180 und

18,4 m mit 1,36 g/t Au ab 285,6 m , einschließlich 10,75 m mit 2,01 g/t Au ab 293,5 m



Die gemeldeten Bohrergebnisse stammen aus dem Explorationsbohrprogramm von Superion, das auf ein bedeutendes und weitgehend unerprobtes Gebiet unter sumpfigem Gelände auf der Nordseite bekannter mineralisierter Scherzonen innerhalb oder in der Nähe des konzeptionellen Tagebaus abzielt, der die Lagerstätte Moss definiert.

Trotz einer durchschnittlichen Ressourcendichte von rund 1,1 bis 1,2 Gramm Gold pro Tonne finden sich in den Bohrergebnissen zahlreiche hochgradige Abschnitte mit 8 bis 13 Gramm pro Tonne. Besonders die Serpentine-Entdeckung weist vielversprechende Werte von bis zu 6 Gramm Gold über mehrere Löcher auf.

Das Management ist überzeugt, dass mit zunehmender Bohrdichte weitere hochgradige "Pods" innerhalb der Lagerstätte entdeckt werden können. Dies dürfte die durchschnittliche Ressourcendichte und somit die Wirtschaftlichkeit des Projekts weiter verbessern.

Explorationspotenzial: Mehr als nur eine Lagerstätte

Ein weiterer großer Trumpf ist das immense Explorationspotenzial im gesamten Projektgebiet. Goldshore Resources hat mehrere gelbe Korridore identifiziert, die geologisch ähnliche Muster wie die Hauptlagerstätte aufweisen und noch kaum erkundet sind.

Goldshore Resources (ISIN CA38150N1078 WKN A3CRU9) sieht darin die Möglichkeit, Satellitenlagerstätten mit jeweils einer Million Unzen und mehr zu finden, womit die Gesamtressource auf über 10 Millionen Unzen Gold anwachsen könnte. Dieses Potenzial macht das Projekt nicht nur zu einer großen Lagerstätte, sondern zu einem aufstrebenden Goldbecken mit langfristiger Perspektive.

Start eines 50.000 m umfassenden Bohrprogramms

Wie Das Unternehmen bekannt gab wird nun das nächste Bohrprogramm auf Moss Block gestartet. Geplant sind gezielte Bohrungen zwischen 20.000 und 25.000 Metern, um die Mineralressourcenfläche in der QES-Erweiterungszone zu erweitern und die neue, oberflächennahe, hochgradige Superion-Entdeckung genauer zu definieren.

Die Ergebnisse des regionalen Winter-Explorationsprogramms werden voraussichtlich in den kommenden Wochen vollständig ausgewertet und führen zu Bohrzielen, die das Unternehmen voraussichtlich in einer Tiefe von 5.000 bis 9.000 Metern erproben wird.

Erstklassige Infrastruktur: Ein entscheidender Standortvorteil

Ein oft unterschätzter Faktor im Bergbau ist die vorhandene Infrastruktur. Das Moss-Goldprojekt liegt nur zehn Kilometer von der Trans-Canada-Highway entfernt, mit direktem Zugang zu Strom und nur einer Stunde Fahrzeit von Thunder Bay - einer der wichtigsten Logistikdrehscheiben in Ontario.

Diese Nähe zu Infrastruktur erleichtert den Bau und Betrieb der Mine erheblich, senkt Kosten und minimiert Projektrisiken.

Die Infrastruktur von Goldshore Resources ist ein wesentlicher Vorteil für die Entwicklung des Moss Goldprojekts. Die Nähe zur Transkanada-Autobahn und andere bestehende Infrastruktur ermöglichen einen einfachen Zugang und senken die Betriebskosten erheblich.

Die Verfügbarkeit von Strom, Straßen, Schienen und Wasser ist ein entscheidender Faktor für die Rentabilität eines Bergbauprojekts. Goldshore hat alle notwendigen Ressourcen in unmittelbarer Nähe, was den Weg zur Produktion erheblich erleichtert.

Goldshore Resources (ISIN CA38150N1078 WKN A3CRU9) verfolgt bis Ende 2025 eine klare Strategie, die das Unternehmen von anderen Entwicklern abheben soll. Im Fokus stehen vor allem drei Säulen:

Finanzierung durch starke Partner : Um die Projekte weiter zu ent-riskieren, will Goldshore zusätzliche strategische Investoren an Bord holen.

Umweltgenehmigungen : Die Fortschritte im Bereich Umweltverträglichkeitsprüfungen sollen vorangetrieben werden, um den Grundstein für die spätere Genehmigung zu legen.

Engagement mit First Nations : Die Zusammenarbeit mit den lokalen indigenen Gemeinschaften ist essenziell, um langfristig eine stabile Basis für den Bergbau zu schaffen.

Diese ganzheitliche Herangehensweise sichert nicht nur den Projekterfolg, sondern minimiert auch regulatorische und gesellschaftliche Risiken.

PEA Plus: Mehr als eine Machbarkeitsstudie - Ein echter Meilenstein

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der sogenannten "PEA Plus", einer erweiterten Vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (Preliminary Economic Assessment), die deutlich über den üblichen PEA-Standard hinausgeht. Henriksen erklärt, dass sie mit ihrem Team und erfahrenen Ingenieuren eine Studie auf Vor-Konzessionsniveau erarbeitet haben, die belastbare und realistische Zahlen liefert.

Diese "PEA Plus" zeigt klar auf, welche Stellschrauben gezogen werden können, um die Wirtschaftlichkeit des Projekts zu verbessern - sei es durch Verlängerung der Lebensdauer, Optimierung des Mineralgehalts oder Anpassungen im Abbaumodell. Das Ergebnis ist eine solide Basis, die den Übergang zu einer Machbarkeitsstudie beschleunigt.

"Man will nicht plus/minus 50 % hören, sondern genau wissen, welche Hebel zu bedienen sind", so Henriksen. Diese Herangehensweise macht Goldshore Resources (ISIN CA38150N1078 WKN A3CRU9) zu einem der am besten vorbereiteten Entwickler im Goldsektor.

Ein weiterer Pluspunkt für Investoren ist die solide Finanzierungslage

Goldshore Resources (ISIN CA38150N1078 WKN A3CRU9) verfügt über 40 Millionen US-Dollar in bar in der Bilanz , was ausreichend ist, um die laufenden Bohrprogramme und Entwicklungsarbeiten zu finanzieren.

Darüber hinaus hat man einen klar definierten, aktualisierten strategischen Plan, um das Projekt zügig voranzutreiben und gleichzeitig Wert zu schaffen.

Das Unternehmen wird von namhaften Investoren wie der SAF Group und Brian Paes-Braga unterstützt, die als strategische Ankeraktionäre gelten. Diese Partnerschaften sind essenziell, um den weiteren Kapitalbedarf für den Ausbau des Projekts zu decken und die Risikoexposition zu minimieren.

Deshalb bietet Goldshore Resources derzeit exzellente Investitionschancen

Mit einer fast 7 Millionen Unzen starken Goldressource, die dank laufender Bohrungen und Explorationsarbeiten auf dem besten Weg ist, auf 8 Millionen Unzen und mehr zu wachsen, steht Goldshore Resources kurz davor, ein neuer Goldriese in Kanada zu werden.

Das Managementteam unter Michael Henriksen liefert kontinuierlich hervorragende Ergebnisse, und die solide Finanzierung, starke strategische Partner sowie die erstklassige Infrastruktur legen den Grundstein für eine erfolgreiche Projektentwicklung.

Anleger, die frühzeitig in Goldshore Resources investieren, profitieren von einer unterbewerteten Aktie mit erheblichen Kurssteigerungspotenzialen.

Die Kombination aus Größe, Qualität und Wachstumspotenzial macht Goldshore Resources (ISIN CA38150N1078 WKN A3CRU9) zu einem Pflichtinvestment für jeden, der vom kommenden Gold-Bullenmarkt profitieren möchte.

Kaufen Sie die Aktie von Goldshore Resources (ISIN CA38150N1078 WKN A3CRU9)jetzt, bevor der Markt die volle Dimension dieses Projekts erkennt. Der Einstieg bietet ein hervorragendes Chance-Risiko-Verhältnis mit der Aussicht auf starke Kursgewinne in den nächsten Jahren.

Wir wünschen Ihnen ein glückliches Händchen bei Ihren Investmententscheidungen - mit besten Grüßen aus der Redaktion vom Mining Investor.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko. Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden. Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Goldshore Resources wurden Vermittler, Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum:

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt:

Telefon: +44 (0)161 768 0646

E-Mail: info [at] mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 15974038

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA38150N1078