Toronto, Ontario, 27. Juni 2025 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen") berichtet, dass die erneute Verarbeitung von Mobile MagnetoTellurics (MobileMT)-Daten des Porphyr-Kupfer-Ziels Awacha in Ecuador unter Verwendung der neuesten 2D-Inversionstechnologie sechs hochgradig leitfähige Anomalien offenbart hat.

Im Jahr 2021 beauftragte Aurania Expert Geophysics Surveys Inc. mit der Durchführung einer MobileMT-Luftbilduntersuchung über dem Porphyr-Kupfer-Zielgebiet Awacha. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Inversion der elektromagnetischen (EM) Daten mit einem eindimensionalen (1D) Algorithmus durchgeführt. In den letzten Jahren hat sich die EM-Inversionstechnologie erheblich verbessert, insbesondere für Gebiete mit zerklüftetem Terrain. Daher beauftragte Aurania Expert Geophysics Surveys Inc. erneut mit der Aufbereitung der vorhandenen MobileMT-Daten unter Verwendung der neuesten 2D-Inversionstechnologie. Der angewandte 2,5D-Code ist objektiver und umfassender als die frühere 1D-Technologie, da er die tatsächliche Topografie des untersuchten Gebiets berücksichtigt und eine robuste laterale und vertikale Auflösung bietet, was zu einer genaueren Kartierung der unterirdischen Leitfähigkeit führt.

Die neuen Inversionsdaten haben das Vorhandensein von sechs Anomalien mit hoher Leitfähigkeit bestätigt, wie in Abbildung 1 dargestellt. Diese leitfähigen Anomalien beginnen in der Regel 250 Meter von der Oberfläche entfernt und weisen tiefe Wurzeln auf, wie in Abbildung 2 zu sehen ist. Diese Anomalien sind von Bedeutung, da Zonen mit erhöhter Leitfähigkeit aufgrund des Vorhandenseins von elektrisch leitfähigen Sulfidmineralien (Pyrit, Chalkopyrit und Bornit) und porphyrbedingter Alteration (phyllische und argillische Zonen) häufig mit Porphyr-Kupferlagerstätten korrelieren.

Die neuen MobileMT-2,5D-Inversionsergebnisse werden mit den Daten und Feldbeobachtungen aus dem Kartierungsprogramm Anaconda, das 2024 bei Awacha abgeschlossen wurde, integriert. Aurania hat den Porphyrkupferexperten Dr. Steve Garwin, einen leitenden technischen Berater (siehe Pressemitteilung vom 19. April 2022), mit der Überprüfung der Kartierungsdaten von Anaconda beauftragt, um die vielversprechendsten Porphyrziele im Gebiet Awacha zu identifizieren. Der Bericht und die Empfehlungen von Dr. Garwin werden in den kommenden Wochen erwartet.

Abbildung 1: MobileMT-Tiefenschnitt auf 700 m über dem Meeresspiegel, der sechs Anomalien im Zielgebiet Awacha zeigt (die rote Farbe steht für eine hohe Leitfähigkeit und die blaue Farbe für eine hohe Widerstandsfähigkeit).

Abbildung 2: Ost-West-Querschnitt der MobileMT-2,5D-Inversion im Awacha-Zielgebiet (gestrichelte Linie in Abbildung 1, Blickrichtung Norden).

Qualifizierte Personen:

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen geologischen Informationen wurden vom VP Exploration von Aurania, Jean-Paul Pallier, MSc, überprüft und genehmigt. Jean-Paul Pallier ist ein ausgewiesener EurGeol der European Federation of Geologists und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects der Canadian Securities Administrators.

Über Aurania

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen , das sich mit der Identifizierung, der Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Das Vorzeigeprojekt, The Lost Cities - Cutucu Project, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern des Andengebirges im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und technische Berichte sind unter www.aurania.com und www.sedarplus.ca sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, X (formerly Twitter) https://x.com/AuraniaLtd , and LinkedIn https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.

verfügbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, wie dieser Begriff in den geltenden Wertpapiergesetzen definiert ist, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen Auranias Zielsetzungen, Ziele oder zukünftige Pläne, Aussagen, Explorationsergebnisse, potenzielle Mineralisierungen, die Tonnage und der Gehalt der Mineralisierungen, die das Potenzial für einen wirtschaftlichen Abbau und eine wirtschaftliche Verarbeitung haben, die Vorzüge und die Effektivität der bekannten Prozess- und Gewinnungsmethoden, das Portfolio des Unternehmens, die Finanzlage, das Managementteam und das verbesserte Kapitalmarktprofil, die Schätzung der Mineralressourcen, die Exploration, der Zeitpunkt des Betriebsbeginns, der Beginn eines Bohrprogramms und die Schätzungen der Marktbedingungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die Aurania derzeit zur Verfügung stehen, einschließlich der Annahme, dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen bei den Metallpreisen geben wird, dass alle erforderlichen Zustimmungen, Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen eingeholt werden, einschließlich verschiedener lokaler Regierungslizenzen und des Marktes. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu den Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, zählen unter anderem das Versäumnis, Mineralressourcen zu identifizieren; das Versäumnis, geschätzte Mineralressourcen in Reserven umzuwandeln; das Unvermögen, eine Machbarkeitsstudie abzuschließen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt; der vorläufige Charakter metallurgischer Testergebnisse; das Unvermögen, Mineralisierungen mit bekannten Bergbaumethoden zu gewinnen und zu verarbeiten; das Vorhandensein schädlicher Mineralisierungen oder das Unvermögen, Mineralisierungen in einer umweltverträglichen Art und Weise zu verarbeiten; Rohstoffpreise, Unterbrechungen der Versorgungskette, Einschränkungen in Bezug auf Arbeit und Anwesenheit am Arbeitsplatz sowie lokale und internationale Reisen; das Versäumnis, die erforderlichen behördlichen Lizenzen, Genehmigungen, Zulassungen und Zustimmungen zu erhalten, oder Verzögerungen beim Erhalt derselben; das Unvermögen, die erforderlichen Finanzmittel zu beschaffen; ein allgemeiner wirtschaftlicher Abschwung, ein volatiler Aktienkurs, Streiks, politische Unruhen, Änderungen der Bergbauregelungen, die für Aurania gelten; ein Versäumnis, die Umweltvorschriften einzuhalten; eine Abschwächung der Abhängigkeit des Marktes und der Industrie von Edelmetallen und Basismetallen; und jene Risiken, die in den auf SEDAR+ veröffentlichten Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind. Aurania weist den Leser darauf hin, dass die obige Liste der Risikofaktoren nicht erschöpfend ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht in unangemessener Weise auf diese Informationen verlassen, die nur zum Datum dieser Pressemitteilung gelten, und es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

