Mai-Rausch...: Wochenrückblick KW 22-2025: Mai beendet mit Kursfeuerwerk - Trump, Taktik und TACO-Trade!

Von wegen, "Sell in May and go away"! Die US-Börsen haben den Mai mit einem eindrucksvollen Schlussspurt gekrönt.

dank der spekulativen Wette auf Donald Trumps taktisches Zurückrudern in der Handelspolitik - an den Märkten als "TACO-Trade" ("Trump always chickens out") bekannt - avancierte der vergangene Monat zu einem der besten Börsenmonate seit November 2023. Trotz anhaltender Unsicherheit rund um den globalen Handel und Trumps wiederholter Attacken auf die Fed bleibt der Grundton an den Aktienmärkten vorsichtig optimistisch.

Quelle: Onvista.de

Ein wichtiger Faktor: Der PCE-Inflationsindikator für April, die bevorzugte Messgröße der US-Notenbank, kam im Rahmen der Erwartungen herein - weder Schock noch Überraschung. Parallel dazu fielen die US-Staatsanleiherenditen: Die 10-jährige Treasury rutschte unter 4,5 %, während die 30-jährige Laufzeit mit knapp 5 % eine latente Nervosität signalisiert. Der Anleihemarkt bleibt ein mahnendes Barometer - auch für die Regierung Trump, die zunehmend unter Druck steht, fiskalische Disziplin zu zeigen.

Gegen Ende der Woche wurde es dann politisch: Donald Trump lud Fed-Chef Jerome Powell zum Gespräch - und forderte erneut Zinssenkungen, während er gleichzeitig China der Verzögerung in Handelsgesprächen bezichtigte. Begleitet wurde dies von neuen Einschränkungen für Halbleiter-Exporte und der Ankündigung, künftig chinesische Studierende vom US-Studium ausschließen zu wollen. Die geopolitische Temperatur steigt - und die Kapitalmärkte spüren den Druck.

Europa: Inflationsgefälle als Herausforderung für die EZB!

Während in den USA die Inflationskurve stagniert, zeigen sich in Europa uneinheitliche Tendenzen: In Frankreich flacht der Preisauftrieb weiter ab, doch in Deutschland ziehen die Verbraucherpreise wieder an. Dieses Auseinanderdriften könnte der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche Kopfzerbrechen bereiten. Erwartet wird zwar eine erste Zinssenkung um 25 Basispunkte am Donnerstag, doch der Druck, zwischen schwachem Wachstum und divergierender Inflation zu navigieren, wächst.

Rohstoffe zumeist schwächer!

Nur mehr oder weniger drei Metalle glänzten vergangene Woche am Rohstoffmarkt. Neben Uran legten nur Wolfram und Molybdän zu.

Quelle: MinerDeck auf X

Die Edelmetalle Gold und Silber mussten in der vergangenen Woche ebenfalls Verluste hinnehmen. Zwar bleibt das geopolitische Umfeld angespannt, doch die kurzfristige Risikobereitschaft an den Märkten sowie der stärkere US-Dollar drückten auf die Preise der Edelmetalle.

Ausblick: Notenbankwoche und Datenflut!

Die kommende Woche verspricht hochkarätige Impulse:

Donnerstag: Die EZB steht im Fokus. Die Märkte rechnen mit einer ersten Zinssenkung im laufenden Zyklus - und erhoffen sich Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Pfad.

Die steht im Fokus. Die Märkte rechnen mit einer ersten im laufenden Zyklus - und erhoffen sich Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Pfad. Freitag: Die US-Arbeitsmarktdaten für Mai werden veröffentlicht. Der Zustand des amerikanischen Jobmarkt s könnte maßgeblich beeinflussen , wie ernst die Fed kommende Zinsschritte ins Auge fasst.

Die werden veröffentlicht. Der des amerikanischen s könnte , wie ernst die Fed kommende Zinsschritte ins Auge fasst. Mittwoch: In China werden die Einkaufsmanagerindizes für Industrie und Dienstleistungen veröffentlicht - ein wichtiger Temperaturmesser für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt.

In werden die veröffentlicht - ein die der Welt. Und: Broadcom, der US-Chiphersteller mit Schlüsselrolle in der KI-Revolution, legt am Donnerstagabend seine Quartalszahlen vor - eine erneute Kurszündung für den gesamten Techsektor?

Fazit: Optimismus mit angezogener Handbremse!

Die Märkte gehen mit Rückenwind und Restzweifeln in den Juni. Die Rallye im Mai, angetrieben von taktischem Optimismus gegenüber Trumps Handelspolitik, stabilen Konsumdaten und nachlassendem Inflationsdruck, könnte eine solide Grundlage für weitere Gewinne bilden. Doch mit den kommenden Leitzinsentscheiden, geopolitischen Spannungen und makroökonomischen Weichenstellungen bleibt Vorsicht das Gebot der Stunde. Das Gebot der Stunde könnten sollten aber auch Rohstoffaktien sein. Warum, dass können Sie in unserem folgenden Wochenrückblick nachlesen.

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Quellen: marketscreener.com, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com

