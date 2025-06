Ruhiger Anfang - krasses Ende: Wochenrückblick KW 24-2025: Weltpolitik trifft Börsenrealität - Ein explosiver Cocktail!

Anzeige / Werbung

Die Woche begann mit vorsichtiger Hoffnung: Das begrenzte Handelsabkommen zwischen den USA und China schien die Stimmung zu stabilisieren, während Anleger auf geldpolitische Signale der großen Zentralbanken warteten.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

doch unverhofft kommt oft, so auch wieder am vergangenen Freitagmorgen, als Israel den Kriegszustand erklärte und iranische Nuklear- und Raketenanlagen bombardierte - ein gewaltiger Präventivschlag, der nicht nur die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten auf ein neues Level hob, sondern auch die Märkte nicht unberührt lies.

Quelle: Onvista.de

Vor allem nicht, da beide Parteien verlautbaren ließen, dass man weitere Maßnahmen plane und mit Vergeltung rechnen müsse. Das große Börsenbeben allerdings blieb aus. Die großen Aktienindizes verzeichneten im späteren Handel lediglich moderate Rückgänge - ein klares Zeichen dafür, dass institutionelle Anleger noch nicht vom Schlimmsten ausgehen. Die Handelsvolumina blieben durchschnittlich, was eher auf kurzfristige Verunsicherung als auf Panik hindeutet. Selbst die Renditen am Anleihemarkt zogen sich nach kurzem Schock leicht zurück - von echter Flucht in "sichere Häfen" war nicht ganz viel zu spüren. Aber dennoch konnte Gold weiter zulegen.

Rohstoffe: Gold glänzt - Kupfer schwächelt!

Gold war erneut der große Gewinner: Das Edelmetall stieg auf rund 3.430,- US-Dollar je Unze - der höchste Stand seit zwei Monaten. Getrieben wurde dieser Anstieg nicht nur von geopolitischen Sorgen, sondern auch von fallenden US-Renditen und moderaten Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten. Die Kombination aus Krisenangst und geldpolitischer Hoffnung macht Gold einmal mehr zum Liebling der Investoren.

Quelle: MinerDeck auf X

Bei den industriellen Metallen zeigte sich ein anderes Bild: Kupfer verlor leicht auf 9.700,- US-Dollar je Tonne - eine Reaktion auf die abgekühlten Erwartungen nach den US-chinesischen Handelsgesprächen. Auch hier spielt die Unsicherheit eine Rolle, da mögliche Eskalationen im Nahen Osten die globale Nachfrage belasten könnte.

Ausblick und Fazit: Zentralbanken im Fokus: Wer dreht wann an der Zinsschraube?

In der kommenden Woche rückt die internationale Geldpolitik wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Der Taktgeber ist diesmal die Bank of Japan, die am Dienstag wohl keine Änderungen an ihrer ultralockeren Politik vornehmen wird. Mittwoch folgt Schwedens Riksbank, die mit einem Zinsschritt um 25 Basispunkte nach unten überraschen könnte. Donnerstag: Die Schweizer Nationalbank, die ebenfalls um 25 Basispunkte senken könnte, während die Bank of England voraussichtlich keine Änderungen vornehmen wird.

Die US-Fed bleibt laut Konsensmeinung stabil - doch alle Augen richten sich auf Jerome Powells Tonfall, der Hinweise auf eine mögliche Wende liefern könnte.

Konjunkturdaten & Unternehmenszahlen: Ein prall gefüllter Terminkalender!

Makroökonomisch bleibt es spannend: Chinas Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze eröffnen die Woche am Montag. Am Dienstag folgt mit dem ZEW-Index ein Stimmungsbarometer für die deutsche Wirtschaft. Am Mittwoch stehen dann die US-Einzelhandelsumsätze im Fokus - ein kritischer Indikator für die Widerstandskraft des amerikanischen Konsumenten. Da die Berichtssaison erst in einigen Wochen Fahrt aufnimmt, gibt es unseres Erachtens keine nennenswert wichtigen Ergebnisse.

Märkte zwischen Schockwellen und Zinshoffnungen!

Obwohl der Ausbruch eines neuen Nahost-Konflikts viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischte, hat sich an der grundsätzlichen Marktstruktur nichts Entscheidendes geändert: Die Hoffnung auf Zinssenkungen bleibt intakt, das Vertrauen in eine Eskalationsvermeidung überwiegt - zumindest vorerst. Doch Vorsicht bleibt angebracht: Sollten größere Vergeltungsschläge aus Teheran erfolgen, könnte es mit der Gelassenheit schnell vorbei sein.

Bis dahin jedoch könnte Wachsamkeit und ein vorsichtiger Optimismus dominieren. Die nächste Woche wird zeigen, ob sich die Märkte von geopolitischen Erschütterungen emanzipieren oder doch tiefer in den Krisenmodus schalten. Wie dem auch sei, Rohstoffe machen werden nach wie vor gebraucht. Was für Rohstoffe spricht, können Sie in unserem folgenden Wochenrückblick nachlesen.

Calibre Mining / Miata Metals

Gold ist unverzichtbar

Das Edelmetall zieht weiterhin Investitionsströme an. Ein Grund ist der schwache US-Dollar.

Lesen Sie mehr

MAG Silver / Vizsla Silver

Endlich steigt der Silberpreis

In den vergangenen zwei Wochen verteuerte sich Silber. Vielleicht erreicht das Edelmetall auch bald neue Höchststände.

Lesen Sie mehr

++ Neuer Royalties-Rekord +++

REKORD-GEWINNE und starkes WACHSTUM: Diese CASH-MASCHINE läuft auf HOCHTOUREN!

Rasant steigende Einnahmen aus Lizenzgebühren und ein satter Gewinnsprung: Dieses Geschäftsmodell überzeugt mit Stabilität, Skalierbarkeit - und liefert Anlegern jetzt verlässliches Einkommen mit Turbo-Potenzial.

Lesen Sie mehr

Southern Cross Gold / U.S. GoldMining

Goldpreis noch immer nahe des Rekordhochs

Die Angst, dass es durch die USA zu Zöllen auf den Handel mit Gold kommen könnte, besteht fort.

Lesen Sie mehr

Uranium Royalty / IsoEnergy

Atomkraft - nicht nur England investiert

In England werden Milliarden in ein neues Atomkraftwerk fließen. Es geht um ein "goldenes Zeitalter" der sauberen Energie.

Lesen Sie mehr

Canada Nickel Company / Green Bridge Metals

Nickelnachfrage langfristig gut

Die Nickelpreise waren 2024 volatil, ähnlich im ersten Quartal 2025. Doch längerfristig sind die Aussichten für das Metall sehr gut.

Lesen Sie mehr

Gold Royalty / OR Royalties

Chinas Notenbank kauft weiter Gold

Zum siebten Mal in Folge hat die chinesische Zentralbank ihre Goldreserven aufgestockt.

Lesen Sie mehr

+++ Im Fokus... +++

Kupfer-Gold-Turbo: Diese Firma zieht Anleger mit Mega-Projekten in Peru & Chile an!

Mit spektakulären Funden in Peru und Chile sorgt ein neuer Hoffnungsträger für Aufsehen im Kupfer-Gold-Sektor - das Explorationspotenzial ist enorm und zieht immer mehr Investoren in den Bann.

Lesen Sie mehr

Discovery Silver / Skeena Gold & Silver

Gold steht im Fokus, aber auch Silber

Der Silberpreis befindet sich auf dem höchsten Stand seit 13 Jahren. Gold als beständiger Vermögenswert ist immer gefragt.

Lesen Sie mehr

Mogotes Metals / Arizona Sonoran Copper

Klima für Kupfer verbessert sich

Der technologische Fortschritt heizt weltweit den Kupferbedarf an. Es bestehen bereits Versorgungsengpässe.

Lesen Sie mehr

Heißer Depot-Turbo

Mega-Projekt mit Zündstoff: Diese Aktie steht vor dem nächsten Performance-Feuerwerk!

Hoch diversifiziert, einzigartig dynamisch und ein sensationelles Ressourcen-Potenzial mit sagenhaften Wachstumsaussichten!

Lesen Sie mehr

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Quellen: marketscreener.com, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ .

Enthaltene Werte: CA55903Q1046,XD0002747026,XD0002746952,XD0002876395,XD0002876429,189388994,CA4105841064,CA13000C2058,CA91702V1013,CA13515Q1037,CA38071H1064,CA2546771072,CA83056P7157,CA04058Q1054,378696065,US90291W1080,CA59403F1053,CA3929211025,CA6080111025,CA92859G6085,CA8426851090,CA46500E8678,CA68390D1069