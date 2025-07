Der Daten-Boom frisst Energie - Uran ist die Antwort!

Anzeige / Werbung

Heute tauchen wir tief ein in eine der dringendsten und am meisten unterschätzten Herausforderungen unserer Zeit:

Dieser Artikel wurde im Auftrag von Foremost Clean Energy genehmigt und verbreitet.

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser.

Die Rede ist von der Explosion der Energienachfrage durch KI und Datenzentren - und wie Foremost Clean Energy auf Uran setzt, um dieses Problem zu lösen.

Die KI-Revolution hat ein gut gehütetes Geheimnis

Künstliche Intelligenz ist längst keine Zukunftsmusik mehr - sie ist eine vollumfängliche industrielle Revolution. Von OpenAI und Google bis hin zu Nvidia, Meta und Amazon Web Services kämpfen Billionen-Dollar-Konzerne um die Vorherrschaft im KI-Bereich. Doch unter der glänzenden Oberfläche liegt eine unbequeme Wahrheit: KI ist ein Energie-Vielfraß.

Das Training eines einzigen großen KI-Modells wie GPT-4 verbraucht so viel Strom wie 100 US-Haushalte pro Jahr.

Microsofts KI-fokussierte Rechenzentren sollen bis 2030 etwa 6 % des gesamten US-Stromverbrauchs ausmachen.

Bis 2030 könnten Datenzentren für 8% des globalen Stromverbrauchs verantwortlich sein - derzeit sind es rund 2%.

Noch stammt der Großteil dieses Stroms aus fossilen Quellen - doch das wird sich bald ändern.

Hunderte Milliarden fließen in Kernenergie - woher soll das Uran kommen?

Die britische Regierung genehmigt ein 51-Milliarden-Dollar-Kernkraftwerk

Japan plant den ersten Reaktor nach Fukushima

Terra Firma zieht 1,2?Mrd. Dollar Kapital an - nach Trumps neuen Energie-Dekreten

Das sind nur drei der vielen Schlagzeilen allein aus der letzten Woche. Der Maßstab ist atemberaubend: Täglich fließen hunderte Milliarden in nukleare Energie-Investitionen. Das ist kein Trend - es ist ein globaler Energie-Reset.

Die Rechnung ist einfach: Diese historische Ausbauwelle erfordert einen noch nie dagewesenen Anstieg des Uranangebots. Die bestehenden Quellen reichen nicht aus - neue, bedeutende Entdeckungen sind zwingend erforderlich.

Foremost Clean Energy (WKN: A40Z8P / NASDAQ: FMST2) ist strategisch perfekt positioniert, um Teil der Lösung zu sein. Die Eckpunkte:

Zehn Projekte: Foremost hält zehn separate Explorationsgebiete.

Foremost hält zehn separate Explorationsgebiete. Das Top-Uran-Distrikt weltweit: Alle im Athabasca-Becken (Saskatchewan) - Heimat der weltweit hochgradigsten Uranvorkommen, verantwortlich für rund 15-20% der globalen Produktion.

Alle im - Heimat der weltweit hochgradigsten Uranvorkommen, verantwortlich für rund 15-20% der globalen Produktion. Aktive Exploration jetzt: Foremost wartet nicht auf Marktspitzen - Bohrungen und Explorationen laufen bereits.

Wer auf den "perfekten Einstieg" wartet, verpasst den Zug.

Der wahre Vorteil liegt im frühen Zugang: Die größten Gewinne erzielen oft jene, die sich frühzeitig die besten Lagerstätten sichern - bevor der Angebotsengpass spürbar wird.

Die größten Gewinne erzielen oft jene, die sich frühzeitig die besten Lagerstätten sichern - bevor der Angebotsengpass spürbar wird. Exploration braucht Zeit: Großfunde passieren nicht über Nacht. Wer die Zyklen versteht und in der frühen Phase Kapital platziert, partizipiert an der gesamten Wertentwicklung.

Wer die Zyklen versteht und in der frühen Phase Kapital platziert, Lage ist alles: In der Uranbranche zählen Grad und Jurisdiktion. Das Athabasca-Becken ist unverzichtbar - hier sind Gehalte 10- bis 100-fach über dem globalen Durchschnitt.

Ein nordamerikanischer Brennstofflieferant für das KI-Energiezeitalter

Foremost positioniert sich strategisch als Uranlieferant für Nordamerika - genau zu dem Zeitpunkt, an dem Kernenergie aus Gründen der Energiesicherheit höchste Priorität erhält.

Kanada liefert bereits 25% des in den USA verbrauchten Urans, aber neue politische Maßnahmen treiben ein Rennen um neue Quellen an:

Die USA erklären Kernenergie zur nationalen Sicherheitspriorität

Der "Defense Production Act" wird aktiviert, um sichere Uranversorgung und Anreicherung zu priorisieren

Ein Importverbot für russisches Uran ab 2028 wurde angekündigt

Die KI-Verbindung verändert alles

Die 471-Milliarden-Dollar-KI-Investitionswelle der USA - davon allein 37 Milliarden Dollar für Infrastruktur im Jahr 2024 - bringt eine neue Realität: KI-Rechenzentren verbrauchen 100-mal mehr Strom als klassische Serverfarmen und brauchen 24/7-CO2-freien Strom. Nur Kernkraft kann diesen stabil und in großem Umfang liefern.

95% des US-Urans werden importiert - ein enormes geopolitisches Risiko. Und ein Viertel des angereicherten Urans stammt aus Russland. Ab 2028 ist damit Schluss - und ohne Alternativen drohen Versorgungsengpässe oder astronomische Preise.

Der Foremost-Denison-Vorteil

Foremost hat zehn Explorationsprojekte von Denison Mines optioniert, einem der führenden Uranproduzenten. Diese decken über 330.000 Acres im Athabasca-Becken ab - eine der produktivsten Uranregionen der Welt.

Denison hat umfangreiche Vorarbeiten geleistet und liefert Foremost eine klare Roadmap zu priorisierten Bohrzielen - ein entscheidender Vorteil gegenüber anderen Junior-Explorern.

Außerdem baut Denison Kanadas erste ISR-Uranmine - ein Verfahren mit niedrigeren Produktionskosten und weniger Umweltbelastung - was Foremost einen Entwicklungsvorsprung gegenüber vielen Wettbewerbern verschaffen könnte.

Mit einem Explorationsbudget von 6,5 Millionen CAD für 2025 bohrt Foremost bereits auf genehmigten und mineralisierten Zielen:

Hatchet Lake: Neue Uranmineralisierung entdeckt, Analyseergebnisse stehen aus

Neue Uranmineralisierung entdeckt, Analyseergebnisse stehen aus Murphy Lake South: Bohrprogramm angekündigt, angrenzend an die Hurricane-Lagerstätte - die hochgradigste Uranentdeckung der Welt

Bohrprogramm angekündigt, angrenzend an die Hurricane-Lagerstätte - Weitere Arbeiten auf Projekten wie Wolverine, CLK, Blackwing und GR im Gange

Uran: Der Königsmacher des KI-Zeitalters

Die Konvergenz von KI und Kernkraft vollzieht sich rasant - und Uran steht im Mittelpunkt.

Im Juli 2025 genehmigte die US-Regierung ein 90-Milliarden-Dollar-Programm für nukleare Infrastruktur , inkl. 10 neuer AP1000-Reaktoren.

genehmigte die US-Regierung ein , inkl. 10 neuer AP1000-Reaktoren. China plant 150 neue Reaktoren bis 2035.

Die EU hat Kernenergie als "grün" eingestuft - offiziell.

Kein Wunder also, dass Uranpreise seit 2020 um über 200% gestiegen sind. Analysten erwarten bis 2026 Preise von 150?USD pro Pfund.

Foremost erkannte diese Entwicklung früh - und handelte.

Erste Bohrergebnisse stehen noch aus, aber die Erwartungen sind hoch. Dies ist kein spekulativer Landkauf - es ist ein gezielter Einsatz für die KI-Energieinfrastruktur der Zukunft.

Die Foremost-Chance

Foremost Clean Energy bietet eine Multi-Projekt-Exposition in einem der wenigen Uran-Distrikte weltweit, die das Hochgrad-Material liefern können, das in der kommenden Angebotskrise benötigt wird.

Durch parallele Bohrprogramme auf mehreren Liegenschaften entsteht echte Projektpipeline mit De-Risking-Effekt.

Das globale Uranangebot wird bald in aller Munde sein. Und Foremosts Timing und Landbesitz könnten sich als entscheidender Vorteil erweisen.

Die Quintessenz: Die Zukunft von KI läuft mit Strom. Die Zukunft von Strom läuft mit Uran. Und der nächste große Uranplayer könnte Foremost Clean Energy heißen.

Bleiben Sie dran.

https://en.wikipedia.org/wiki/World_energy_supply_and_consumption

Learn More: https://foremostcleanenergy.com/properties/uranium/eastern-athabasca.html

https://world-nuclear-news.org/articles/trump-sets-out-aim-to-quadruple-us-nuclear-capacity

Investor deck: https://foremostcleanenergy.com/images/pdf/presentation/2025/Deck_Spring_2025_compressed-0623_compressed.pdf

Profile: https://foremostcleanenergy.com/images/pdf/presentation/2025/FMST_Profile_July_06_2025.pdf

Summary: https://foremostcleanenergy.com/landing

