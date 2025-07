Anchorage, Alaska - 28. Juli 2025 - U.S. GoldMining Inc. (NASDAQ: USGO) - https://www.commodity-tv.com/play/us-goldmining-further-exploration-in-2025-after-excellent-results-and-resource-update-in-2024/ - ("U.S. GoldMining" oder das "Unternehmen") begrüßt nachdrücklich die jüngste Ankündigung des Bundesstaates Alaska, dass die Alaska Industrial Development and Export Authority ("AIDEA") einen Genehmigungsantrag für das West Susitna Access Project ("WSAP") eingereicht hat. Diese transformative Infrastrukturinitiative wird das Whistler Gold-Kupfer-Projekt ("Whistler" oder das "Projekt") über eine Straße direkt mit der bestehenden Verkehrsinfrastruktur im Großraum Anchorage im Süden von Zentralalaska verbinden.

Am 25. Juli 2025 gab AIDEA bekannt (hier), dass sie beim Department of the Army ("DA") einen Antrag auf eine Einzelgenehmigung für den Bau des WSAP gestellt hat, einer 78,5 Meilen langen Zufahrtsstraße durch den Matanuska-Susitna Borough ("MSB") im Süden von Zentralalaska. Die WSAP wird Whistler mit der bestehenden Autobahn-, Eisenbahn-, Strom- und Hafeninfrastruktur im östlichen MSB verbinden, wo in den drei Städten Anchorage, Palmer und Wasilla zahlreiche qualifizierte Arbeitskräfte leben. Die WSAP wird ganzjährig öffentlichen Zugang zu derzeit abgelegenen staatlichen und privaten Grundstücken innerhalb des MSB sowie zu Gebieten ermöglichen, die für die Ressourcenerschließung vorgesehen sind, darunter das Whistler-Projekt. Der WSAP beginnt etwa 1,4 Meilen westlich von Alexander Creek und erstreckt sich bis zur Whiskey Bravo-Landebahn und den Mineralienexplorationskonzessionen und dem Lagerplatz des Unternehmens in Whistler, wo er etwa 2 Meilen von der Flaggschiff-Gold-Kupfer-Lagerstätte des Projekts endet.

Die Ankündigung der AIDEA enthielt ein Zitat des Gouverneurs von Alaska, Mike Dunleavy, der erklärte: "Die West Susitna Road der AIDEA ist für die Einwohner Alaskas von großer Bedeutung, insbesondere für die Anwohner, die einen besseren Zugang zu Jagd, Fischerei, Freizeitaktivitäten und potenziellen Möglichkeiten im Bergbau, in der Verarbeitung und im verarbeitenden Gewerbe suchen. Meine Regierung und die AIDEA suchen kontinuierlich nach Möglichkeiten, unsere Wirtschaft anzukurbeln und gut bezahlte Arbeitsplätze für Familien zu schaffen. Dieses Projekt bietet Alaska eine fantastische Gelegenheit, zu expandieren und Einnahmen zu generieren. Ich setze mich für diese Initiative ein und bin entschlossen, Ressourcen zu erschließen, die allen Alaskanern zugutekommen werden."

Tim Smith, Chief Executive Officer von U.S. GoldMining, kommentierte: "Diese Ankündigung des Bundesstaates Alaska ist ein entscheidender Moment für U.S. GoldMining. Sie entspricht der Politik der Regierung unter Gouverneur Dunleavy, in wichtige Infrastruktur zu investieren, um das Wachstum der Wirtschaft Alaskas anzukurbeln, was ein wichtiger Katalysator für die Entscheidung des Unternehmens war, 2023 an die Börse zu gehen. Whistler wird direkt vom West Susitna Access Project profitieren, für das derzeit eine Genehmigung beantragt wird, um das Projekt direkt auf die zu 100 % unternehmenseigenen Bergbaukonzessionen im Bundesstaat Alaska auszuweiten und damit eine potenzielle zukünftige Abbaumöglichkeit in Whistler an die bestehende Straßen-, Strom-, Schienen- und Hafeninfrastruktur in der Nähe von Anchorage anzubinden."

"Da Kupfer zunehmend als kritischer Mineralstoff für die Energiewende und die Ressourcen- und Wirtschaftssicherheit der Vereinigten Staaten anerkannt wird, ist U.S. GoldMining gut positioniert, um zu dieser nationalen Priorität beizutragen. Die starke Unterstützung durch die Bundes- und Landesregierung - die sich in der Dynamik der Genehmigungsverfahren und den jüngsten politischen Entwicklungen widerspiegelt (siehe Pressemitteilungen vom 27. Januar 2025 und 24. März 2025) - unterstreicht den strategischen Wert der Förderung der heimischen Kupferversorgung. In Verbindung mit den fast historischen Höchstpreisen für Kupfer, Gold und Silber und der kontinuierlichen Erweiterung der Mineralressourcen des Projekts bieten wir unserer Meinung nach eine überzeugende Investitionsmöglichkeit. Während wir unsere vorgeschlagene erste wirtschaftliche Bewertung, die bereits am 9. Juni 2025 angekündigt wurde, vorantreiben und uns auf das bevorstehende Explorationsprogramm 2025 vorbereiten (siehe Pressemitteilung vom 21. Juli 2025), sind wir weiterhin entschlossen, mit allen Regierungsebenen, Aufsichtsbehörden und Interessengruppen zusammenzuarbeiten, um das WSAP und die langfristige Entwicklung von Whistler zu unterstützen.

Über das geplante West Susitna Access Project

Das WSAP umfasst einen etwa 79 Meilen langen Transportkorridor durch das Susitna-Tal, der am Alexander Creek beginnt, dem Endpunkt der vom Alaska Department of Transportation and Public Facilities ("DOT&PF") geplanten 22 Meilen langen öffentlichen Straße, und sich von dort bis zu den Ausläufern der Alaska Range erstreckt und am Explorationslager des Unternehmens in der Nähe der Whisky Bravo-Landebahn endet (siehe Abbildung 1). Das WSAP " " wird die bestehende Straßen-, Strom-, Schienen- und Hafeninfrastruktur im östlichen MSB mit mehreren Projekten zur Erschließung natürlicher Ressourcen im West Susitna Mining District verbinden, darunter auch das Projekt des Unternehmens.

Abbildung 1 Karte von Süd-Zentral-Alaska mit der Stadt Anchorage und dem Bezirk Matanuska-Susitna Borough ("MSB"), auf der die geplante Trasse des vorgeschlagenen West Susitna Access Project ("WSAP") dargestellt ist, das das Whistler-Projekt mit der bestehenden Autobahn-, Eisenbahn-, Strom- und Hafeninfrastruktur in der Nähe des größten Ballungsraums und der am schnellsten wachsenden Region Alaskas, den drei Städten Anchorage, Wasilla und Palmer. Das WSAP ist in der Abbildung oben mit dem federführenden Projektträger für jeden Abschnitt der Straße gekennzeichnet, darunter: AIDEA ("Alaska Industrial Development and Export Authority"); "DOT&PF" (Alaska "Department of Transportation and Public Facilities"); und "MSB" ("Matsu Borough").

Technische Informationen

Weitere Informationen zum Projekt und zu den hierin genannten Mineralressourcenschätzungen finden Sie in der Zusammenfassung des technischen Berichts mit dem Titel "S-K 1300 Technical Report Summary Initial Assessment for the Whistler Project, South Central Alaska" mit Gültigkeitsdatum 12. September 2024 sowie dem technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 2024 Updated Mineral Resource Estimate for the Whistler Project, South Central Alaska" (Aktualisierte Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 für das Projekt Whistler, Süd-Zentral-Alaska) mit Gültigkeitsdatum 12. September 2024, die unter den jeweiligen Profilen des Unternehmens auf www.sec.gov und www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Tim Smith, P.Geo., Chief Executive Officer von U.S. GoldMining, hat die Erstellung dieser Pressemitteilung beaufsichtigt und die darin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Smith ist eine "qualifizierte Person" gemäß der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Über U.S. GoldMining Inc.

U.S. GoldMining Inc. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kupfer-Projekts Whistler liegt, das sich 105 Meilen (170 Kilometer) nordwestlich von Anchorage (Alaska, USA) befindet. Das Whistler-Projekt umfasst mehrere Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten und Explorationsziele innerhalb eines großen regionalen Landpakets, das sich vollständig auf Bergbaukonzessionen des Bundesstaates Alaska mit einer Gesamtfläche von etwa 53.700 Acres (217,5 Quadratkilometer) befindet. Die Mineralressource des Whistler-Projekts umfasst 294 Mio. Tonnen mit 0,68 g/t AuEq für 6,48 Mio. Unzen AuEq (angezeigt) sowie 198 Mio. Tonnen mit 0,65 g/t AuEq für 4,16 Mio. Unzen AuEq (abgeleitet).

Weitere Informationen, einschließlich hochauflösender Abbildungen, finden Sie unter www.usgoldmining.us.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

U.S. GoldMining Inc.

Alastair Still, Chair

Tim Smith, Chief Executive Officer

Telephone Toll Free: 1-833-388-9788

Email: info@usgoldmining.us

In Europe

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen historischen Fakten stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-amerikanischen Bundeswertpapiergesetze und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Zu diesen Aussagen gehören Aussagen über die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des Projekts, der geplanten Arbeiten im Rahmen des Projekts und der Entwicklung der vorgeschlagenen Infrastruktur durch den Bundesstaat Alaska. Wörter wie "erwartet", "geht davon aus", "plant", "schätzt" und "beabsichtigt" oder ähnliche Ausdrücke dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen von U.S. GoldMining und unterliegen inhärenten Unsicherheiten, Risiken und Annahmen, die schwer vorherzusagen sind und bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem, dass die tatsächlichen Ergebnisse zukünftiger Explorationen die Erwartungen nicht bestätigen, Abweichungen von den zugrunde liegenden Annahmen im Zusammenhang mit der Schätzung oder Realisierung von Mineralressourcen, die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen, Änderungen der Regierungspolitik, Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf solche im Zusammenhang mit der Umwelt, Verzögerungen bei der Erteilung behördlicher Genehmigungen oder Lizenzen, Rechtsstreitigkeiten über Eigentumsrechte, andere Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, sowie die anderen Risikofaktoren, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) unter www.sec.gov und bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter www.sedarplus.ca aufgeführt sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und U.S. GoldMining übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80505Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80505&tr=1



