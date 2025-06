Rallye next level...: Wochenrückblick KW 23-2025: Arbeitsmarkt trotzt Handelsfrust!

Anzeige / Werbung Die vergangene Handelswoche endete mit einem klaren Aufatmen an den US-Börsen. Ein überraschend robuster Arbeitsmarktbericht sorgte für Erleichterung und beflügelte die Kurse am Freitag deutlich. Sehr geehrte Leserinnen und Leser, die Wall Street jubelt, aber die Fed bleibt auf der Bremse. Trotz eines schwächeren Donnerstags konnten die Indizes die Woche allesamt im Plus abschließen. Der Dow Jones legte um 1,2 ?%, der Nasdaq100 sogar um 2 ?% zu - ein starkes Signal, dass die Konjunkturerwartungen wieder die Oberhand gegenüber Inflationssorgen gewinnen. Quelle: Onvista.de Dabei war der Arbeitsmarktbericht ein zweischneidiges Schwert: Zwar entstanden im Mai 139.000 neue Stellen - deutlich mehr als die prognostizierten 126.000 -, doch die Nachkorrektur der Vormonate fiel negativ aus. Die Arbeitslosenquote blieb bei 4,2? %, während die Stundenlöhne mit 3,9 ?% gegenüber dem Vorjahr schneller stiegen als erwartet. Die Reaktion des Anleihemarkts ließ nicht lange auf sich warten: Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe stieg erneut über die Marke von 4,5?%. Zinswende: Europa hat gesenkt - die Fed noch nicht! Während die US-Notenbank weiterhin zögert, machen die Europäer ernst: Die Europäische Zentralbank senkte in dieser Woche zum achten Mal in Folge den Leitzins, nachdem die Inflation im Euroraum wieder auf das Zielniveau von 2? % gefallen ist. Damit könnte der aktuelle Lockerungszyklus zu Ende gehen - zumindest vorerst. Die Märkte nahmen den Schritt gelassen auf, obwohl sich die makroökonomische Großwetterlage weiterhin uneinheitlich zeigt. Rohstoffe: Platin, Palladium und Silber gehen steil! Aber auch Kupfer klettert und Gold glänzt! Auch an den Rohstoffmärkten spiegelte sich die vorsichtige Entspannung wider: Kupfer profitierte gleich doppelt - von nachlassenden Lagerbeständen an der LME und der Ankündigung neuer Handelsgespräche zwischen Trump und Xi Jinping. Der Spotpreis kletterte auf fast 9.740,-? USD pro Tonne, den höchsten Stand seit mehreren Wochen. Quelle: MinerDeck auf X Gold wiederum verzeichnete ein Comeback über die Marke von 3.360,-? USD je Unze . Ausschlaggebend waren die erneut aufflammenden geopolitischen Spannungen , insbesondere die militärische Eskalation in der Ukraine sowie das Scheitern diplomatischer Initiativen . Trotz rückläufiger Käufe durch Zentralbanken im April bleibt die Nachfrage hoch - Gold verteidigt damit seine Rolle als sicherer Hafen eindrucksvoll, mit einem Jahresplus von schon fast 30 %. Ausblick und Fazit: Handelsdaten, Inflationszahlen und Steuerdebatten! In der kommenden Woche dürfte das makroökonomische Tempo leicht abnehmen. Dennoch stehen wichtige Impulse an: China ver ö ffentlicht neue Außenhandelsdaten , die Hinweise auf die Stabilität des globalen Exportmotors liefern könnten.

, die Hinweise auf die Stabilität des globalen Exportmotors liefern könnten. In den USA rückt der nächste Inflationswert in den Fokus - ein entscheidender Test für die Glaubwürdigkeit des geldpolitischen Kurses.

in den Fokus - ein entscheidender Test für die Glaubwürdigkeit des geldpolitischen Kurses. Unternehmensseitig liefern Oracle, Inditex und Adobe Zahlen, wobei die Spannung vor allem bei den Ausblicken liegen dürfte. Parallel dazu laufen in den USA weiter die Steuerverhandlungen im Senat sowie die Diskussion um mögliche fiskalische Entlastungen - flankiert von der fortdauernden diplomatischen Unsicherheit rund um den Handelskonflikt mit China und Europa. Positive Impulse, aber kein Durchbruch! Die Märkte bleiben zwischen Hoffnung und Vorsicht gefangen. Zwar sorgt der stabile US-Arbeitsmarkt für neue Zuversicht - doch die Unsicherheit rund um Trumps Handelspolitik, steigende Löhne und unklare geldpolitische Signale dämpfen den Überschwang. Die Börsen feiern, aber das Parkett bleibt rutschig. Rohstoffe bleiben ebenfalls gefragt. Rohstoffaktien setzen zum Sprung an. Warum dieser Sektor weiterhin im Fokus bleiben sollte, erfahren Sie in unserem folgenden Wochenrückblick. Tudor Gold / Revival Gold Goldaktien unterbewertet - zugreifen! Der Goldpreis notiert nahe Rekordhochs, dennoch sind Goldminenaktien, insbesondere Junior-Unternehmen, teils noch stark unterbewertet. Lesen Sie mehr Green Bridge Metals / Sibanye-Stillwater Platin, Palladium und Batteriemetalle In Platin und Palladium könnte sich eine Renaissance verstecken. Auch Batteriemetalle werden zusehends gebraucht. Lesen Sie mehr Uran-Boom in den USA... Trump befeuert Atomkraft: Utah wird zum Zentrum des US-Kernenergie-Comebacks! US-Präsident Donald Trump treibt ja immer wieder so einige(s) vor sich her und voran. Dazu gehört nun auch der Ausbau der Atomenergie-Kapazitäten der Vereinigten Staaten. Lesen Sie mehr Meridian Mining / GoldMining Rohstoffe aus Brasilien Brasilien besitzt eine lange Bergbaugeschichte und gehört zu den rohstoffreichsten Ländern der Welt. Lesen Sie mehr Endeavour Silver / Vizsla Silver Nachhaltig investieren in Edelmetalle Auch bei der Geldanlage spielt Nachhaltigkeit eine Rolle, denn viele wollen ihr Vermögen sicher und auch nachhaltig investieren. Lesen Sie mehr Millennial Potash / Foran Mining Drohnen und Rohstoffe für Innovationen Bei den heute sich schnell weiterentwickelnden Technologien müssen bestimmte Rohstoffe wie etwa Kupfer verbaut werden. Lesen Sie mehr Sierra Madre Gold and Silver / Fortuna Mining Gold- und Silberpreis mit Luft nach oben Das geopolitische Chaos und wirtschaftliche Unsicherheiten treiben den Gold- und Silbermarkt an. Lesen Sie mehr Tudor Gold / Osisko Development Lieber auf Gold setzen, nicht Bargeld horten Laut Schätzungen der Bundesbank sollen knapp 400 Milliarden Euro in deutschen Privathaushalten lagern. Lesen Sie mehr Uranium Energy / Premier American Uranium Uranpreis in Wartestellung Die Fundamentaldaten beim Uran sind bestens, doch beim Preis tut sich gerade nicht viel. Lesen Sie mehr Goldshore Resources / Fury Gold Mines Wirtschaftliche Entwicklungen stärken Attraktivität des Goldes Unsicherheiten bezüglich der Handelspolitik haben den US-Dollar geschwächt, gut für Gold. Lesen Sie mehr Miata Metals / MAG Silver Gold ist ein zentrales Thema Die Entwicklung des Goldpreises in den letzten Jahrzehnten zeigt auf, wie attraktiv Gold heute ist. Lesen Sie mehr Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln, Ihr Jörg Schulte Quellen: Quellen: marketscreener.com, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com, Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken. Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ . Enthaltene Werte: CA29258Y1034,CA55903Q1046,US9168961038,XD0002747026,XD0002746952,CA3449112018,189388994,CA38149E1016,CA76151P1018,US82575P1075,ZAE000259701,CA36117T1003,CA8263XP1041,CA38150N1078,CA68828E8099,378696065,CA89901T1093,CA60041F1018,CA59403F1053,GB00BR3SVZ18,CA3929211025,CA74048R1091,CA92859G6085,CA3499421020,CA46500E8678

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )