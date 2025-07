Gold bleibt das Zugpferd - jetzt ziehen Silber und Platin nach

Anzeige / Werbung

Gold glänzt weiterhin als sicherer Hafen in einem Umfeld geopolitischer Spannungen und wachsender Inflationssorgen. Doch nun nehmen auch Silber und Platin Fahrt auf. Dieser Rückenwind könnte die nächste Stufe der Edelmetall-Rallye einläuten - besonders bei den Aktien der Produzenten. Auffällig: Goldminenaktien steigen inzwischen selbst dann, wenn der Goldpreis kurzfristig schwächelt. In den Fokus rücken damit Titel wie Endeavour Silver, Tesoro Gold und Impala Platinum.

Inflation, Zölle und hohe Bewertungen treiben Edelmetalle

Die Stimmung an den Aktienmärkten bleibt angespannt. Ein möglicher 10-Prozent-Zoll zwischen den USA und Wirtschaftsräumen wie der EU, China oder Japan wäre zwar politisch tragfähig, hätte aber spürbare Folgen: steigende Verbraucherpreise und zunehmender Druck auf Unternehmensgewinne. Der Goldpreis dürfte in diesem Szenario weiter unterstützt bleiben.

Zwar konnten viele Unternehmen im S&P 500 zuletzt die Analystenerwartungen erfüllen. Allerdings, so merkt der deutsche Asset Manager Jens Ehrhardt an, wurden zuvor auch die Erwartungen durch die Analysten gesenkt. Zudem sind die Bewertungen an den US-Börsen nach der jüngsten Kursrallye hoch. Selbst kleinere geopolitische Störungen könnten ausreichen, um eine Korrektur auszulösen - zumal viele Investoren auf ansehnlichen Gewinnen sitzen.

Goldminen mit Rückenwind - Margen steigen deutlich

Goldminenwerte zählen derzeit zu den klaren Gewinnern. Kein Wunder: Die Produktionskosten großer Förderer liegen zwischen 1.400 und 1.700 US-Dollar je Unze. Mit dem aktuellen Goldpreis von deutlich über 3.300 US-Dollar je Unze sichern sich die Unternehmen hohe Margen. Aktienrückkäufe und Dividenden dürften weiter zulegen.

Doch auch Silber und Platin setzen nun zum Sprung an: Silber hat die Marke von 36 US-Dollar genommen - die nächste Hürde liegt erst bei 37,50 US-Dollar. Platin markierte ein Vierjahreshoch und verlässt die lange Seitwärtsphase. Damit rücken nun auch kleinere Edelmetallwerte stärker in den Fokus. Endeavour Silver, Tesoro Gold und Impala Platinum zeigen sich gut positioniert.

Endeavour Silver: Produktion vor dem Start

Endeavour Silver (4,37 Euro; CA29258Y1034) zeigt sich technisch stark. Die Aktie ist nach einem Zick-Zack-Kurs der vergangenen 18 Monate mit dem Silberpreis ausgebrochen. Das kanadische Unternehmen produziert aktuell in vier Minen - Schwerpunkt: Mexiko. Noch diskutiert der Markt die Kolpa-Übernahme in Peru, doch der Blick richtet sich zunehmend auf das Terronera-Projekt. Dort soll die Produktion in wenigen Wochen anlaufen. Endeavour kombiniert somit einen steigenden Silberpreis mit wachsender Förderleistung - eine aussichtsreiche Kombination.

Tesoro Gold: Mit Rückenwind in Richtung Produktion

Tesoro Gold (0,03 AUD; AU0000077208; ASX: TSO) arbeitet in Chile am El Zorro-Projekt. Die Ressource liegt bei mehr als 1,5 Mio. Unzen Gold. Eine neue Schätzung soll bereits im Sommer folgen. Das Projekt umfasst 570 km2 - das Explorationspotenzial ist erheblich. Gold Fields, ein milliardenschwerer südafrikanischer Produzent, hält bereits 17,5 % an Tesoro und betreibt in der Nähe eine eigene Mine.

Auch die Lage spricht für das Projekt: etablierte Mining-Region, gute Infrastruktur mit Straßen, Wasser und Häfen. Zudem meldete das Unternehmen eine geplante Kapitalerhöhung über 11 Mio. Dollar, für die bereits Zusagen vorliegen. Damit wäre die Finanzierung bis zur Machbarkeitsstudie gesichert. Analysten von Morgans sehen die Aktie positiv: "speculative buy" mit Kursziel 0,11 AUD. Aktuell notiert Tesoro bei 0,03 AUD.

Impala Platinum: Turnaround im Platinmarkt

Impala Platinum (7,15 Euro; US4525533083) gehört mit rund 6,5 Mrd. Euro Börsenwert zu den großen Namen im Platinsektor. Der Konzern ist einer der größten Produzenten weltweit und bietet mit seinem Portfolio - inklusive Palladium, Rhodium, Ruthenium, Iridium und Osmium - eine breite Aufstellung. Seit Anfang 2024 zeigt die Aktie einen klaren Aufwärtstrend. Vom Hoch in 2021/22 bei über 17 Euro ist man zwar noch entfernt, doch das Momentum kehrt zurück. Von den Höchstkursen aus 2021/22 ist der Titel aber noch entfernt. Damals musste bis zu 17 Euro für die Aktie bezahlt werden.

Chile als starke Goldregion

Tesoro Gold ist mit seinen Projekten in einer starken Goldregion beheimatet. So zählt Chile zu den bedeutendsten Bergbauregionen der Welt und bietet hervorragende Voraussetzungen für Goldminenunternehmen. Die stabile politische Lage, gut entwickelte Infrastruktur sowie eine lange Bergbautradition machen das Land besonders attraktiv für internationale Investoren. Große Unternehmen wie Barrick (ISIN: CA06849F1080) und Kinross Gold (ISIN: CA4969024047) sind in Chile mit wichtigen Projekten vertreten. Barrick hält etwa 75% am CerroCasale-Projekt, einem hochgradigen Gold-Kupfer/Silber-Vorkommmen in der Atacama-Region. Kinross Gold betreibt das La Coipa-Projekt im Norden Chiles, das nach einer Wiederinbetriebnahme erneut Gold produziert und über großes Explorationspotenzial verfügt. Diese Engagements zeigen das Vertrauen führender Unternehmen in das langfristige Potenzial des chilenischen Goldsektors.

Tesoro Gold

?

Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

