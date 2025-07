© Foto: Shotshop | Bassi - picture alliance

Die Goldförderer Agnico Eagle Mines und Kinross Gold haben am Mittwochabend ihre Quartalszahlen präsentiert. Diese sind in beiden Fällen sehr stark ausgefallen. Hoher Goldpreis sorgt für Sonderkonjunktur Für Förderer von Edelmetallen, insbesondere Gold, herrschen aktuell goldene Zeiten. Die aufgrund politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten anhaltend hohe Preise sorgen für eine Sonderkonjunktur und damit für explosive Umsatz- und Gewinnsteigerungen. Doch die Größe der Erfolge fallen sehr unterschiedlich aus. Während Barrick Mining weiter mit Schwierigkeiten in Mali kämpft, ist Newmont zuletzt ein starkes, aber nicht überwältigendes Quartal gelungen. Da lesen sich die am Mittwochabend …