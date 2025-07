Emittent / Herausgeber: Verumo / Schlagwort(e): Studie

Silberanomalie: Newmont Mining und Anglogold Ashanti entdeckten Gold in Peru - doch das Projekt bietet noch mehr



31.07.2025 / 16:23 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der kanadische Explorer Magma Silver Corp. kommt beim Niñobamba-Projekt in Peru zügig voran. Das 4.100 Hektar umfassende Gebiet befindet sich innerhalb eines etablierten mineralisierten Gürtels und umfasst mehrere attraktive Gold- und Silbervorkommen. In Kürze startet dort eine umfangreiche Erkundungskampagne. Eine erstklassige Liegenschaft mit Historie lebt neu auf In Niñobamba zeigt sich Peru von seiner besten Seite. Frühere Investitionen von Schwergewichten wie Anglogold Ashanti und Newmont unterstreichen das geologische Potenzial. Besonders der 8 Kilometer lange mineralisierte Trend mit den Zonen Niñobamba, Randypat und Jorimina weckt nun neues Explorationsinteresse. Magma Silver (ISIN: CA5589221004; WKN: A411DV) hat klare Bohrziele definiert und will ab 2025 gezielt weitere hochgradige Strukturen untersuchen. Die geologische Struktur mit durchgehender Sulfidation deutet auf großvolumige Edelmetallvorkommen hin, das Projekt könnte zum Gamechanger für das 7 Mio. Unternehmen werden. Die nun angekündigten Arbeiten erfolgen unter der Leitung des peruanischen Geologen Edgar Leon Choque. Mit über 30 Jahren Branchenerfahrung, unter anderem bei bedeutenden Projekten wie Rio Blanco, Aguila und Zafranal, bringt Choque tiefgehendes Fachwissen und regionale Expertise ein. Faktoren, die den geplanten Bohrungen zusätzlichen Schwung verleihen dürften. Alle regulatorischen Schritte sind getan Magma Silver stellt die Weichen für die kommende Bohrkampagne im Niñobamba-Projekt mit der Gründung der Tochtergesellschaft Minas Sami Plata SAC in Peru. Die neue Einheit soll unter Leitung von General Manager Carlos Agreda sämtliche operativen Abläufe im Land rechtlich sicher und effizient steuern. Zudem arbeitet Magma eng mit dem Umweltberater Ecosoul aus Ayacucho zusammen. Dieser führt Umwelt- und archäologische Studien durch, koordiniert mit Behörden und unterstützt die Kommunikation mit lokalen Gemeinden. Ecosoul war bereits für Rio Silver erfolgreich tätig und bringt wertvolle Erfahrung mit. Diese Maßnahmen stärken Magma Silvers Position in Peru und zeigen das langfristige Engagement im südamerikanischen Land. Details zu den Arbeiten im dritten Quartal Newmont führte bei Jorimina und Randypata umfangreiche Explorationsarbeiten durch, darunter über 7.800 Bohrmeter und tausende Gesteins- und Kanalproben. Besonders hervorzuheben ist Bohrloch JM1 mit 1,19g/t Gold auf 72,3Metern und weiteren 1,07g/t Gold auf 24,6Metern. Die historischen Programme konzentrierten sich primär auf Gold, ließen jedoch potenzielle Silberzonen unberührt - etwa in Randypata, wo eine 2km lange Silberanomalie bislang nie bebohrt wurde. Magma Silver will nun durch gezieltere und dichtere Bohrungen bisher übersehene Gold-Silber-Zonen systematisch erkunden. Das neue Arbeitsprogramm wird von Senior Geologist Edgar Leon umgesetzt und von Jeffrey Reeder (P. Geo) begleitet. Ziel ist es, das geologische Potenzial besser zu erfassen und neue Ressourcen abzugrenzen. Das Management informiert vor Ort Stephen Barley, Chairman und CEO, erklärte: "Wir freuen uns sehr über den Start eines Arbeitsprogramms im fortgeschrittenen Silber-Gold-Projekt Niñobamba, das sich auf die Lagerstätten Jorimina und Randypata konzentriert. Wie in unserer Pressemitteilung vom 23. Juli 2025 bekannt gegeben, liegt für diese beiden Projektgebiete eine uneingeschränkte Zugangsvereinbarung mit der Gemeinde Tunsulla vor, die dem Unternehmen die Durchführung von Explorationsaktivitäten gewährt. Die bevorstehenden Arbeiten werden dazu beitragen, die Bohrziele für unser geplantes Bohrprogramm im vierten Quartal zu verfeinern und unser Gesamtwissen über die Lagerstätten zu erweitern." Das Management wird vom 9. bis 12. September 2025 am Precious Metals Summit in Beaver Creek und vom 20. bis 21. November 2025 an der Swiss Mining Institute Conference in Zürich teilnehmen. Außerdem stehen die 121 Mining Investment Conferences in London vom 17. bis 18. November 2025 und in Dubai vom 26. bis 27. November 2025 auf dem Plan. Investoren können mit einem Update zum Bohrprogramm im vierten Quartal in rechnen. Fazit: Ein starkes Projekt, niedrige Bewertung und ein geopolitisch attraktives Umfeld Magma Silver entwickelt ein vielversprechendes Gold-Silber-Projekt im ressourcenreichen und bergbaufreundlichen Peru, einem Land, das international für seine stabile Rohstoffpolitik und hohe Projekttransparenz geschätzt wird. Das Niñobamba-Projekt vereint geologische Qualität mit strategischer Lage, was schon Branchengrößen wie Newmont, Anglo Gold und Bear Creek auf den Plan gerufen hat. Vor dem Hintergrund historischer Höchststände bei Gold und Silber erleben Explorationsunternehmen wie Magma Silver derzeit ein wachsendes Investoreninteresse. Die aktuelle Marktbewertung von rund 6,9 Mio. CAD steht diametral zu den geologischen Potenzialen. Mit starker lokaler Verankerung, einem klaren Genehmigungspfad und der aktiven Weiterentwicklung seiner Explorationsstrategie hat Magma Silver nun alle Weichen gestellt, um langfristig erfolgreich zu sein. Dass die Aktie seit der letzten Finanzierung bereits über 120 % zulegen konnte, unterstreicht das Vertrauen des Marktes. Ausführliche Informationen zum Unternehmen sind auf dem Verumo Unternehmensportrait von Magma Silver zu finden: https://verumo.de/aktien/magma-silver-corp Verumo Abonnenten erhalten regelmäßige Updates.

Aktiendaten und Finanzierung

ISIN: CA5589221004 WKN: A411DV TSX-V: MGMA OTCQB: NDENF FRA: BC21 Unternehmensdaten Letzter Kurs 0,18 CAD / 0,12 EUR Branche Bergbau Segment Silber & Gold Marktkapitalisierung 6,9 Mio. CAD (30.07.2025) Ausstehende Aktien 34,39 Mio. (Juli 2025, nach PP) Cash Position ca. 0,8 Mio. CAD (Juli 2025) Warrants 18,034 Mio. (mit Ausübung 0,10 bis 0,20 CAD mit Laufzeiten bis 2027) Options 1,5 Mio. (mit Ausübung 0,16 CAD bis 05-2030) Firmensitz Kanada Präsentation/Quelle Investor-Präsentation Q2-2025 Kontaktadresse: Munsch International LTD

Faros Avenue 57, Anthea Gardens 3, House 20

7560 Pervolia, Zypern

Email: info@verumo.de



Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte



Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung von Wertpapieren dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Munsch International LTD und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der Munsch International LTD und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Beratungsverhältnis. Die Berichterstattung bezieht sich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf eine individuelle Anlageentscheidung. Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren, Mitarbeiter und sonstige Bekannte der Munsch International LTD Wertpapiere der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und den Handel mit diesen Wertpapieren beabsichtigen, wodurch ein Interessenskonflikt bestehen kann. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Munsch International LTD ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von der Munsch International LTD ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unsere vollständigen AGB und Disclaimer .



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.