Hier geht was...: Die Milliarden warten noch an der Seitenlinie - doch eine Aktie ist dem Markt schon meilenweit voraus!

Während Family Offices mit ihren Milliarden-Vermögen den Rohstoffsektor noch weitgehend meiden, sind es clevere Privatinvestoren, die die Zeichen der Zeit erkennen.

der aktuelle UBS-Report hat offenbart: Gold, Silber und Rohstoffe machen gerade einmal 3 % der Gesamtallokation aus - ein verschwindend geringer Anteil in einer Zeit, in der Inflation, geopolitische Spannungen und Lieferkettenprobleme Gold zu einem der strategischsten Assets überhaupt machen.

Wer jetzt antizyklisch investiert, sichert sich nicht nur tiefe Einstiegskurse - sondern profitiert von einem strukturellen Nachholbedarf institutioneller Kapitalströme.

Ein Unternehmen, das sich jetzt bereits mit voller Wucht auf dem Erfolgspfad befindet, ist Goldshore Resources (WKN: A3CRU9). Das kanadische Gold-Explorationsunternehmen ist im weltweit begehrten Gold-Hotspot Ontario aktiv - einer Region, in der 2023 knapp 6,5 Mrd. CAD an Gold produziert wurden! Und genau dort entwickelt Goldshore (WKN: A3CRU9) mit seinem "Moss'-Gold-Projekt ein gewaltiges Asset, das sich gerade mit voller Kraft in Richtung Machbarkeit und Minenreife bewegt.

Goldshore Resources macht mächtig gute Fortschritte bei "Moss'!

Was dieses Unternehmen in den letzten Monaten erreicht hat, ist ein Paradebeispiel für visionäre Projektentwicklung, wirtschaftliches Fingerspitzengefühl und strategische Finanzplanung - bevor die großen Kapitalflüsse einsetzen. Dass Goldshore Resources (WKN: A3CRU9 ) sein Power-Gold-Projekt "Moss' in Kanadas Gold-Hotspot Ontario über eine Mega-Mineralisierung verfügt, hat die grandiose Ressourcenschätzung von Anfang 2024 ja eindrucksvoll unterstrichen, mit satten 1,54 Millionen Tonnen zu großartigen 1,23 g/t Gold (Au) in der Kategorie "Angezeigt' und weiteren fetten 5,20 Millionen Tonnen zu erstklassigen 1,11 g/t Au in der Kategorie "Abgeleitet'.

Quelle: Goldshore Resources

Hinzu kommt eine kumulierte Streichlänge von sensationellen 23 km, die entlang hochrangiger Strukturkorridore verläuft und welche die hochgradige Lagerstätte "Moss' umgibt.

Kurzum: "Moss' könnte kaum gehaltvoller eingebettet liegen. Denn Ontario nimmt in Kanada eine unangefochtene Spitzenposition in Sache Goldexploration- und -produktion ein. So wurden dort im Jahr 2023 Gold-Explorationsausgaben in Höhe von unglaublichen 599 Mio. CAD getätigt, was sensationellen 63 % der gesamten Explorationsausgaben der Provinz im Südosten Kanadas ausmacht. Im selben Jahr wurden dort 2,8 Millionen Feinunzen Gold im Wert von 6,5 Mrd. CAD produziert, was ganz nebenbei 43 % der gesamten Goldproduktion Kanadas entspricht.

Quelle: Goldshore Resources

Inmitten dieser Superlative liegt also Goldshore Resources (WKN: A3CRU9) sein Ausnahme-Gold-Asset "Moss' und macht Mega-Fortschritte hin zu einem Update der Mineralienressourcenschätzung und einer mit Spannung erwarteten vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie, die wir im vierten Quartal des laufenden Jahres erwarten.

Famose Fortschritte und beeindruckendes Best-of beim Bohrprogramm!

Mittlerweile hat Goldshore (WKN: A3CRU9) großartige 20.000 Bohrmeter auf "Moss' zurückgelegt und dabei sensationelle Resultate im Stakkato-Rhythmus vermeldet. Beim Schließen der Lücke zwischen den beiden hochgradigen Zonen "Main' und "Southwest' förderte Bohrung MMD-25-165 herausragende 2,64 g/t Gold (Au) über 12,9 m in nur 243,4 m Tiefe, einschließlich erstklassiger 6,59 g/t Au über 4,40 m in 250 m Tiefe zutage. Bohrung MMD-25-166 trug zu diesem bombastischen "Best-of' spektakuläre 2,81 g/t Au über 2,0 m in oberflächennahen 98 m Tiefe bei, inklusive 1,59 g/t Au über 5,40 m und 18,2 g/t Au über 0,4 m.

Quelle: Goldshore Resources

Diese und weitere rekordverdächtigen Resultate bringen Goldshore einen entscheidenden Schritt näher zu seinem Ziel, die beiden Mega-Zonen "Main' und "Southwest' zu einem einzigen mineralisierten Körper zu verbinden und damit das Unzen-Potenzial erheblich zu steigern - das alles in genau der Region, in der auch die künftige Mine gebaut werden soll.

Und wenn wir schon beim Thema Lückenfüllung sind, dürfen die Ergebnisse der Bohrung MQD-25-171 nicht fehlen. Die nämlich lieferten mit sensationellen 1,65 g/t Au über 124,35 m einschließlich 1,97 g/t Au über 7,55 m und 3,08 g/t Au über 47 m die beste Gehaltsmächtigkeit, die jemals von Goldshore (WKN: A3CRU9) auf "Moss' gebohrt wurden.

Zudem förderte Bohrung MQD-25-170 herausragende 0,54 g/t Au über 77,5 m inklusive 1,24 g/t Au über 11,4 m und super 1,09 g/t Au über 7,35 m zutage und komplettierte damit dieses außergewöhnliche "Best-of'.

Quelle: Goldshore Resources

Ebenso phänomenal gut wie die Resultate ist für Goldshore Resources (WKN: A3CRU9), dass mit diesen Bohrungen bedeutende Bohrlücken in der Zone "QES' geschlossen wurden und das Vorhandensein von flach einfallenden, höhergradigen Goldmineralisierungen innerhalb der Kernscherungen bestätigt werden konnte, einschließlich des Potenzials zur Entdeckung weiterer einfallender Ausläufer.

Die eingangs versprochenen und damit bereits angerissenen Superlative im Stakkato setzen sich auch mit den Ergebnissen von Bohrloch MQD-25-160 am östlichen Ende genau dieser hochgradigen QES-Zone fort (oben rechts in der folgenden Grafik).

Quelle: Goldshore Resources

Dort nämlich stieß man mit 1,10 g/t Au über 25 m ab 107,2 m, einschließlich 1,69 g/t Au über 2,05 m sowie 7,65 m mit 2,62 g/t Au auf eine super-starke Mineralisierung, die eine Erweiterung der oberflächennahen Ausdehnung der tieferen Scherflächen darstellt. Hinzu kommt, dass diese Bohrung am bisher noch nicht bebohrten oberen zentralen Teil der Mega-Goldlagerstätte "Moss' nun die Möglichkeit schafft, das, was bisher als Abfall modelliert wurde, in Mineralressourcen umzumünzen - und zwar innerhalb des aktuellen von Goldshore (WKN: A3CRU9) konzipierten Tagebaus.

Den bisherigen Schlusspunkt hinter den herausragenden Highlights des extrem erfolgreichen 20.000 m-Bohrprogramms setzt vor allem Bohrung MQD-25-179 mit unter anderem phänomenalen 1,52 g/t Au über 17,7 m. Die bei mehreren Bohrungen durchschnittenen multiplen und mächtig mineralisierten Scherflächen befinden sich in einem nicht bebohrten Gebiet zwischen und an der nördlichen Flanke der vielversprechenden Zonen "QES' und "Main' und ebenso wie oben erwähnte Bohrung MQD-25-160, innerhalb der bestehenden konzeptionellen Grube.

Alles in allem ist Goldshore Resources (WKN: A3CRU9) sein nun abgeschlossenes Winterbohrprogramm damit nur so gespickt von fetten Volltreffern. Entsprechend groß ist die Spannung auf den angekündigten Start des kommenden 50.000 Bohrmeter-Programms, das zur Ressourcenerweiterung und zu Gehaltskontrollbohrungen und nicht zuletzt zur Exploration der anfangs erwähnten 23 km mineralisierten und unterexplorierten Strukturen dienen soll.

Quelle: Goldshore Resources

Die Zeichen und Weichen stehen also unverkennbar auf ein sattes Unzen-Plus und damit auf weitere unwiderstehliche Wachstumsdynamik.

Grandios im Cash!

Um die Entwicklung seiner Portfolio-Perle "Moss' noch energischer vorantreiben zu können, hat sich Goldshore (WKN: A3CRU9) mit einer erfolgreich abgeschlossenen Privatplatzierung auch finanziell noch robuster aufgestellt. Dabei wurde die Finanzierung aufgrund der händeringenden Nachfrage seitens der Investoren nochmals mächtig aufgestockt, und zwar um fette 11 Mio. CAD, von ursprünglich 25 Millionen CAD auf dann satte rund 36 Mio. CAD, die nun in die Kassen des Goldmarkt-Durchstarters fließen. Damit verfügt Goldshore jetzt über ein komfortables Cash-Kissen von 40 Mio. CAD.

Gleichzeitig hat Goldshore, mit Blick auf das Ausnahmepotenzial von "Moss', seine Option auf den Erwerb von 1 % Nettoschmelzgebühr ("Net Smelter Return', "NSR') auf die gesamte Metallproduktion seines Power-Projekts in Ontario ausgeübt und dafür 7,5 Mio. CAD, bestehend aus 5,5 Mio. in Cash und aus über 3,3 Millionen Stammaktien zu je 0,60 CAD, auf den Tisch gelegt.

Quelle: Goldshore Resources

Eine strategisch geniale Antizipation mit Blick auf den zu erwartenden hohen Return on Investment.

Detaillierte Vorbereitung für das Genehmigungsverfahren!

Parallel zum fantastischen finanziellen Fortschritt packt Goldshore Resources (WKN: A3CRU9) auch weitere wichtige Parameter entschlossen an. Einen Teil davon bildet die erweiterte Sammlung von wichtigen Umweltdaten, um das Genehmigungsverfahren optimal vorzubereiten.

Um diese Daten zu sammeln, beginnt die Firma unter anderem mit den Wasserbohrungen im geplanten Tagebaugebiet und auch mit umfangreichen Testarbeiten zur umweltgeochemischen Charakterisierung von Abfällen und mineralisierten Gesteinsarten.

Hinzu kommt, dass Goldshore (WKN: A3CRU9) den permanenten Dialog mit der lokalen Community sucht und fördert. Das gemeinsam mit der "Lac des Mille Lacs First Nation' unterzeichnete "Impact Benefit Agreement Term Sheet' als Vorbereitung auf ein "Impact Benefit Agreement' ist hierfür der jüngste Beweis. In solchen Vereinbarungen werden in der Regel die Ergebnisse von Konsultationen zur Umweltverträglichkeitsprüfung und Genehmigung festgehalten, auf Basis der zu erwartenden Auswirkungen des Projekts und mit Blick auf entsprechende Abhilfen und auch mögliche finanzielle Entschädigungen.

Die schnell voranschreitenden Vorbereitungen auf diese Vereinbarung zwischen Goldshore Resources (WKN: A3CRU9) und der "Lac des "Mille Lacs First Nation' stellt einen weiteren wichtigen Meilenstein für die Genehmigung einer Untertagemine und eines Tagebaus auf "Moss' und damit für das Schaffen messbaren Mehrwerts dar.

Dynamisch aufgestellt und bereit für die nächste Wachstumsphase!

Michael Henrichsen, CEO und Director von Goldshore, ordnet die jüngsten Bohrerfolge und Fortschritte sowohl in Sachen fette Finanzen wie auch bezüglich des Genehmigungsverfahrens strategisch und perspektivisch so ein:

"Die Ergebnisse unseres 20.000 m umfassenden Winterbohrprogramms, das wir nun erfolgreich abgeschlossen haben, bestätigen auf beeindruckende Art und Weise, wie groß das Wachstumspotenzial von "Moss' hinsichtlich mehr Unzen, höherer Gehalte und gesteigerter Wirtschaftlichkeit ist. Umso entschlossener gehen wir nun das geplante 50.000 m Bohrprogramm an, auch um die bisher bekannten Ressourcen zu erweitern. Dafür sind wir finanziell sehr gut ausgestattet und haben mit der Ausübung unserer "NSR'-Option, angesichts der erwarteten hohen Investitionsrendite, strategisch die genau richtigen Weichen gestellt. Nicht zuletzt sind wir im permanenten und partnerschaftlichen Dialog mit der lokalen Gemeinschaft, um unser "Moss'-Gold-Projekt auch in einem gemeinsamen Sinne weiterzuentwickeln. Abschließend schauen wir nun gespannt auf das für Q4-2025 geplante Update der Mineralienressourcenschätzung und auf die Fertigstellung der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie. Beide markieren die nächsten Meilensteine unseres entschlossenen Wachstumskurses."

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/goldshore-resources-more-exploration-to-increase-the-674-million-oz-gold-resource-in-canada/



Fazit: Goldshore Resources - Der Gold-Motor läuft heiß, bevor der Milliardenstrom der Family Offices überhaupt losfließt!

Was Goldshore Resources (WKN: A3CRU9) derzeit in Ontario auf die Beine stellt, ist nichts Geringeres als eine strategische Gold-Offensive im perfekten Moment! Während institutionelle Schwergewichte wie Family Offices noch zögern, hat sich Goldshore längst positioniert - mit einem riesigen Ressourcenpotenzial, spektakulären Bohrtreffern und einem satten 40 Mio. CAD-Cashpolster.

Die Vorbereitungen auf die kommende Machbarkeitsstudie und eine massive Ressourcenerweiterung laufen auf Hochtouren. Mit der Ausübung der "NSR'-Option beweist das Management Mut, Weitsicht - und den unbedingten Willen zur Wertschöpfung. Wer jetzt einsteigt, sichert sich einen Platz ganz vorne - bevor der große Run auf Qualitäts-Goldaktien beginnt.

Denn wenn erst Milliardenkapital aus institutionellen Kreisen in den Goldsektor strömt, wird es viel teurer. Goldshore Resources (WKN: A3CRU9) ist keine Wette - es ist ein strategischer Volltreffer mit Ansage.

