Die Immofinanz AG verzeichnet bedeutende Verschiebungen in ihrer Aktionärsstruktur. Laut einer aktuellen Stimmrechtsmitteilung hat die SIH Partners, LLLP ihre Beteiligung an dem österreichischen Immobilienunternehmen vollständig abgebaut. Zuvor hielt die Gesellschaft noch einen Anteil von 5,43% an Immofinanz. Gleichzeitig hat der Investor Klaus Umek mit seiner Beteiligungsgesellschaft Petrus Advisers seine Position ausgebaut und kontrolliert nun nach eigenen Angaben über Aktien und Optionen 11,50% der Anteile.

Goldman Sachs erhöht Engagement

Auch die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ihr Engagement bei Immofinanz deutlich erhöht. Die Beteiligung stieg von zuvor 4,20% auf nun 7,88%, wobei der Großteil über Finanzinstrumente gehalten wird. Diese Veränderungen in der Aktionärsstruktur könnten Auswirkungen auf die künftige strategische Ausrichtung des Unternehmens haben [...]

