Die Brenntag SE-Aktie verzeichnete am Handelstag einen bemerkenswerten Aufschwung im XETRA-Handel. Trotz der herausfordernden Marktbedingungen kletterte der Kurs um 0,9 Prozent auf 62,02 EUR. Im Tagesverlauf erreichte das Papier sogar einen Höchststand von 62,34 EUR, was das Interesse der Anleger widerspiegelt. Der Handelsumsatz belief sich auf 74.452 Aktien, was auf eine rege Aktivität hindeutet.

Analysten optimistisch trotz Gewinnrückgang

Obwohl das Unternehmen im letzten Quartal einen Gewinnrückgang von 1,23 EUR auf 1,03 EUR je Aktie verzeichnete, bleiben Analysten zuversichtlich. Sie prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 78,70 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial suggeriert. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn von 4,65 EUR je Aktie erwartet. Zudem plant Brenntag, die Dividende leicht auf 2,12 EUR anzuheben, was das Vertrauen in die finanzielle [...]

Hier weiterlesen