Die Nestlé-Aktie verzeichnete am Freitag einen bemerkenswerten Aufschwung an der Schweizer Börse SIX. Trotz der jüngsten Spannungen zwischen der EU und China im Milchproduktsektor kletterte der Kurs um 1,3 Prozent auf 83,12 CHF. Im Tagesverlauf erreichte das Papier sogar ein Hoch von 83,76 CHF, was das Vertrauen der Anleger in den Nahrungsmittelriesen unterstreicht. Diese positive Entwicklung erfolgt vor dem Hintergrund einer chinesischen Untersuchung gegen europäische Milchprodukte, die auch Nestlé betreffen könnte.

Analysten prognostizieren weiteres Wachstum

Experten sehen weiterhin Potenzial für die Nestlé-Aktie und geben im Durchschnitt ein Kursziel von 94,00 CHF aus. Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 3,10 CHF erwartet, was eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Trotz der aktuellen geopolitischen Spannungen im Handelssektor bleibt die Prognose für Nestlé optimistisch, mit einem erwarteten Gewinn pro Aktie von 4,81 CHF für das Jahr 2024.

