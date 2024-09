Entwickler werden in die Lage versetzt, die Kompatibilität von Apps mit iPhone 16-Modellen und iOS 18 vom ersten Tag an sicherzustellen

LambdaTest, eine führende cloudbasierte einheitliche Testplattform, verfügt über die sofortige Verfügbarkeit aller vier Modelle der iPhone-16-Serie für manuelle und automatisierte Tests. Diese Veröffentlichung, die mit der weltweiten Markteinführung der iPhone-16-Serie zusammenfällt, ermöglicht es Entwicklern und Testern sicherzustellen, dass ihre Web- und Mobilanwendungen vollständig mit den neuesten Geräten und dem Betriebssystem iOS 18 von Apple kompatibel sind.

Durch diese zeitnahe Integration können Benutzer ihre Anwendungen nun auf dem iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max testen, und das alles am Tag der Verfügbarkeit des Geräts. Ob es sich um echte Geräte oder virtuelle Testumgebungen handelt, LambdaTest ermöglicht es Unternehmen, ihre Apps zukunftssicher zu machen, indem sie skalierbare Tests auf den neuesten iPhone-Modellen durchführen und so eine nahtlose Leistung auf allen Geräten sicherstellen. Diese Fähigkeit ermöglicht es Unternehmen, Probleme frühzeitig zu erkennen, die Leistung zu verbessern und die Benutzererfahrung auf den neuesten Apple-Geräten zu optimieren.

"Die Möglichkeit, die iPhone-16-Serie vom ersten Tag an zu testen, ist für unsere Kunden ein entscheidender Vorteil, da sie so der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sind, indem sie sicherstellen, dass ihre Apps mit der neuesten Technologie kompatibel sind, sobald diese auf den Markt kommt", so Mayank Bhola, Mitbegründer und Head of Product bei LambdaTest. "Wir sind bestrebt, innovative Testlösungen bereitzustellen, die Entwicklern und Testern dabei helfen, einwandfreie digitale Erlebnisse zu schaffen."

Mit der Erweiterung um die iPhone 16-Serie ist LambdaTest weiterhin branchenführend und bietet die aktuellste und umfassendste Testinfrastruktur für Web- und mobile Apps. Während Unternehmen weiterhin innovativ sind und wachsen, bleibt LambdaTest ihr zuverlässiger Partner bei der Sicherstellung der App-Kompatibilität auf verschiedenen Geräten und Plattformen.

Um Ihre Apps mit LambdaTest auf der iPhone 16-Serie zu testen, besuchen Sie https://applive.lambdatest.com/app.

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine intelligente und kanalübergreifende Ausführungsumgebung für Unternehmen, die Unternehmen dabei hilft, die Zeit bis zur Markteinführung durch Just in Time Test Orchestration (JITTO) drastisch zu verkürzen und so qualitativ hochwertige Releases und eine beschleunigte digitale Transformation sicherzustellen. Mehr als 10.000+ Unternehmenskunden und mehr als 2 Millionen Benutzer in über 130 Ländern vertrauen auf LambdaTest für ihre Testanforderungen.

Browser App Testing Cloud ermöglicht es Benutzern, sowohl manuelle als auch automatisierte Tests von Web- und mobilen Apps über mehr als 3000 verschiedene Browser, reale Geräte und Betriebssystemumgebungen hinweg durchzuführen.

HyperExecute hilft Kunden dabei, Testgrids in der Cloud für jedes Framework und jede Programmiersprache blitzschnell auszuführen und zu orchestrieren, um die Zeit für Qualitätstests zu verkürzen und Entwicklern dabei zu helfen, Software schneller zu erstellen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://lambdatest.com.

