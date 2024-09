Die Emotionen an den Märkten kochen wieder einmal hoch und in den letzten Tagen wechselten sich ansehnliche Kurssprünge mitsamt neuer Rekorde bei DAX und Co. munter mit spürbaren Korrekturen ab. Recht klar ist die Richtung allerdings bei den Aktien der europäischen Autobauer. Die sich schon seit Längerem abzeichnende Krise hat sich zuletzt dramatisch verschärft.Längst ist das Ganze zum Politikum geworden und so fordern immer mehr politische Akteure, der Schwäche im Segment entschieden zu begegnen. Auf einen guten Umgang mit den Gesetzgebern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...