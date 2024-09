Die CSX Corporation startet eine landesweite Sicherheitskampagne, um Unfälle an Bahnübergängen zu reduzieren. In Zusammenarbeit mit Operation Lifesaver Inc. soll die Öffentlichkeit über sicheres Verhalten in der Nähe von Bahngleisen aufgeklärt werden. Die Kampagne, die vom 23. bis 29. September läuft, umfasst Bildungs- und Durchsetzungsmaßnahmen im gesamten Netzwerk der CSX. Ziel ist es, die Zahl der bahnbezogenen Vorfälle in Gemeinden mit Zugverkehr zu verringern.

Positive Aussichten für Bahnindustrie

Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen zeigt die Bahnindustrie Widerstandsfähigkeit. Sinkende Treibstoffkosten wirken sich positiv auf die Gewinnmargen aus. Analysten sehen CSX gut positioniert, um diese Herausforderungen zu meistern. Das Unternehmen erwartet für 2024 ein Volumenwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich, getrieben durch starke Leistungen in den Bereichen Waren-, Intermodal- und Kohletransporte. CSX's Fokus auf Effizienzsteigerung und Aktionärsrenditen durch Dividendenerhöhungen unterstreicht die finanzielle Stärke des Unternehmens.

CSX Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...