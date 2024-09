Amagvik AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Amagvik AG veröffentlicht Halbjahresergebnis 2024



24.09.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MEDIENMITTEILUNG



Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglement der BX Swiss



St. Gallen, 24. September 2024 Im ersten Halbjahr 2024 hat die Amagvik AG (BX Swiss: AMAN) mit der erfolgreichen Börsenkotierung an der BX Swiss AG per Ende Februar 2024 einen wichtigen Grundstein für verbreiterte Finanzierungsmöglichkeiten ihrer derzeit laufenden Neubauprojekte gelegt. Vier Neubauprojekte im Portfolio

Per 30. Juni 2024 umfasst das Immobilienportfolio der Gesellschaft vier Neubau- bzw. Entwicklungsprojekte im Kanton Thurgau (laufende Projekte in Amriswil, Dussnang-Oberwangen, Romanshorn und Wängi) mit über 100 zu realisierenden Mietwohnungen und einem geplanten Anlagewert von mehr als CHF 60 Mio. bei Fertigstellung. Finanzergebnis per 30. Juni 2024

Die Bilanzrelationen blieben im Vergleich zum Jahresende 2023 nahezu unverändert. Die Bilanzsumme belief sich auf CHF 16.3 Mio. (31.12.2023: CHF 16.3 Mio.). Auf der Aktivseite der Bilanz dominieren die Liegenschaften im Anlagevermögen mit CHF 15.4 Mio. (31.12.2023: CHF 15.4 Mio.). Das Umlaufvermögen beinhaltet flüssige Mittel von TCHF 39 (31.12.2023: TCHF 45). Auf der Passivseite beliefen sich die verzinslichen Verbindlichkeiten für die Neubauliegenschaften im Portfolio auf insgesamt CHF 14.1 Mio. (31.12.2023: CHF 13.8 Mio.). Weitere kurzfristige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen machten TCHF 124 (31.12.2023: TCHF 72) aus. Das erste Halbjahr 2024 schloss mit einem Halbjahresverlust von TCHF -393 (H1 2023: TCHF -253) ab. Das negative Resultat ergibt sich weiterhin aus den noch nicht fertiggestellten Bauten und demzufolge fehlenden Mieteinnahmen der Gesellschaft. Per 30. Juni 2024 belief sich das Eigenkapital auf CHF 2.1 Mio. bzw. 12.8% der Bilanzsumme (31.12.2023: 15.2%). Notwendige Finanzierungsschritte zur Umsetzung der Bauprojekte

Der Verwaltungsrat plant in der zweiten Jahreshälfte 2024 eine Eigenkapitalerhöhung, etwa durch Ausnutzen des statutarisch vorhandenen Kapitalbands, durch Bezugsrechtsemission oder eine andere Form eigenkapitalisierter Finanzierung. Im Rahmen der Aktienkapitalerhöhung sollen auch neue und langfristig orientierte Aktionäre hinzugewonnen werden. Eine Stärkung des Eigenkapitals ist notwendig, um die Finanzierung nächster Schritte in den aktuellen Neubauprojekten sicherzustellen. Die Art und genauen Konditionen der geplanten Kapitalerhöhung werden zu gegebenem Zeitpunkt veröffentlicht. Der Halbjahresbericht 2024 ist auf der Website der Gesellschaft unter https://amagvik.ch/investor-relations/ Rubrik Finanzberichte verfügbar. Kontaktperson

Drazen Mijatovic, Präsident des Verwaltungsrats

Amagvik AG, Vadianstrasse 24, CH-9000 St. Gallen

T +41 71 388 76 01

info@amagvik.ch Amagvik AG

www.amagvik.ch

Die Amagvik AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in St. Gallen. Sie fokussiert ihre Geschäftsaktivitäten auf den Aufbau eines nachhaltigen Immobilienportfolios mit Wohnimmobilien, insbesondere im Raum Ostschweiz. Langfristig wird basierend auf einer "Build and Hold" Strategie ein Portfolio an selbsterstellten Renditeliegenschaften mit Wohnnutzung aufgebaut. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss kotiert: Ticker AMAN; Valor 130795970; ISIN CH1307959705. Disclaimer

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Amagvik AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "plant", "wird" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Amagvik AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden.

Ende der Adhoc-Mitteilung