Zweite globale Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die Verbraucher in China, in der Region IMEA und in Lateinamerika keine Produkte mehr kaufen, für deren Herstellung übermäßige Mengen Wasser verbraucht werden

Ecolab, ein weltweit führender Anbieter von nachhaltigen Lösungen und Dienstleistungen rund um das Thema Wasser, veröffentlichte heute die Ergebnisse seiner zweiten jährlichen Watermark-Studie, in welcher der Stand des weltweiten Wassermanagements untersucht wurde.

In diesem Jahr kam die Untersuchung zu dem Ergebnis, dass die Verbraucher weiterhin sehr besorgt wegen des Klimawandels und ihres unmittelbaren Zugangs zu sauberem und sicherem Wasser sind, und diese Sorgen wirken sich auch auf ihre Kaufgewohnheiten aus. So erklärten Verbraucher in verschiedenen Regionen mehrheitlich, keine Produkte mehr zu kaufen, für deren Herstellung sehr viel Wasser verbraucht wird, insbesondere in China (80%), in der Region Indien, Naher Osten, Afrika (IMEA, 69%) und Lateinamerika (65%).

Zugleich erklären die Verbraucher, mehr für nachhaltig produzierte Produkte zahlen zu wollen, wobei eine große Mehrheit in allen Regionen einen Mehrpreis von 1 bis 4% in Kauf nehmen würde. Am ausgeprägtesten ist dies in China (93%), IMEA (86%) und Lateinamerika (75%).

"Wie man die Daten auch betrachtet für die Verbraucher steht die Nachhaltigkeit im Vordergrund", sagt Christophe Beck, Chairman und Chief Executive Officer von Ecolab. "Die Unternehmen haben es heute mit Kunden zu tun, die ihre Produkte nicht mehr kaufen werden, und mit Investoren, die höhere Renditen erzielen wollen. Glücklicherweise bietet ein intelligentes Wassermanagement eine Möglichkeit, beiden Interessenlagen gerecht zu werden, also sowohl positive finanzielle Ergebnisse zu erzielen als auch diese lebenswichtige Ressource zu schützen."

Die diesjährige Studie stützt sich auf Trends, die 2023 festgestellt wurden, und beinhaltet spannende neue Erkenntnisse:

Der Zugang zu sauberem und sicherem Wasser gehört weiterhin zu den Hauptsorgen , und die meisten Regionen sorgen sich mehr um ihren unmittelbaren Zugang zu sauberem sicherem Wasser als um ihren Zugang in der Zukunft. Diejenigen mit den größten Sorgen im Zusammenhang mit der Wasserversorgung leben in Lateinamerika (90%), China (88%) und den USA (80%).

, und die meisten Regionen sorgen sich mehr um ihren unmittelbaren Zugang zu sauberem sicherem Wasser als um ihren Zugang in der Zukunft. Diejenigen mit den größten Sorgen im Zusammenhang mit der Wasserversorgung leben in Lateinamerika (90%), China (88%) und den USA (80%). Die Verbraucher weisen die Hauptverantwortung für die Einsparung von Wasser weiterhin den Unternehmen und Regierungen zu , aber die meisten glauben noch immer nicht, dass sich diese Akteure diesem Thema in ausreichendem Maße widmen. Dies ist insbesondere der Fall in den USA, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika, wo gerade einmal 42% bis 51% der Befragten glauben, dass sich diese Verantwortlichen genug um Wassereinsparungen kümmern.

, aber die meisten glauben noch immer nicht, dass sich diese Akteure diesem Thema in ausreichendem Maße widmen. Dies ist insbesondere der Fall in den USA, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika, wo gerade einmal 42% bis 51% der Befragten glauben, dass sich diese Verantwortlichen genug um Wassereinsparungen kümmern. Die Verbraucher machen außerdem bestimmte Industriezweige stärker für die Reduzierung des Wasserverbrauchs verantwortlich , wobei die industrielle Landwirtschaft, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie und das verarbeitende Gewerbe häufig als größte Wasserverbraucher genannt wurden.

Landwirtschaft, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie und das verarbeitende Gewerbe häufig als größte Wasserverbraucher genannt wurden. Die Verbraucher verlieren das Vertrauen in die Unternehmen und Regierungen, was die Bekämpfung der Wasserknappheit betrifft, denn weniger als 50% der Verbraucher in den USA und Europa glauben, dass sich Unternehmen und Regierungen hinreichend um die Einsparung von Wasser kümmern.

Die Ecolab-Watermark-Studie 2024 ebenfalls aufzeigt, unterscheiden sich die Verbraucher je nach Region und anderen demografischen Gesichtspunkten. So erwies sich die Bevölkerungsdichte als deutlich mit dem Grad der Besorgnis der Verbraucher im Hinblick auf Klima- und Wasserfragen korreliert. Verbraucher in städtischen Gebieten scheinen stärker über den Klimawandel besorgt zu sein als diejenigen im ländlichen Raum. Dies ist am auffälligsten bei städtischen Verbrauchern im asiatisch-pazifischen Raum (85%) und in den USA (74%).

"Während die Verbraucher im ländlichen Raum schon lange um die potenziellen Klimaauswirkungen wissen, entwickelt sich bei den Menschen in städtischen Gebieten gerade erst ein neues Bewusstsein für diese Herausforderungen", sagte Emilio Tenuta, Senior Vice President und Chief Sustainability Officer bei Ecolab. "Ob es sich um eine lange andauernde Hitzewelle, eine strapazierte Infrastruktur oder einen ungleich verteilten Zugang zu sauberer Luft und sauberem Wasser handelt für die Menschen, die in den Großstädten auf der ganzen Welt leben und arbeiten, rücken diese Sorgen immer mehr in den Vordergrund."

Neben den Ergebnissen der Studie aus aller Welt zeigen die auf die USA bezogenen Daten Folgendes:

73% der Verbraucher in den USA glauben, dass der Klimawandel für sie persönlich Bedeutung hat, aber weniger als 50% glauben, dass sich die Führungskräfte in Unternehmen und die Regierungen ausreichend darum kümmern.

Die Sorge um das Wasser hält unter den Erwachsenen in den USA an, wobei sowohl der Zugang zu (71%) als auch die Verfügbarkeit von (80%) sauberem und sicherem Wasser Anlass zu ernsthafter Sorge für die Zukunft geben.

Die Verbraucher in den USA sind willens, für eine Einsparung von Wasser ihr Verhalten zu ändern, wobei ein Drittel (33%) auf den Kauf von Produkten verzichten würde, die einen übermäßigen Wasserverbrauch verursachen, und mehr als zwei Drittel (71%) optimistisch sind, dass Wasserknappheit wirksam bekämpft werden kann.

Die zweite Welle der Ecolab-Watermark-Studie wurde Anfang 2024 in Zusammenarbeit mit Morning Consult unter einer Stichprobe von Erwachsenen der Allgemeinbevölkerung durchgeführt. Die Studie wird künftig einmal im Jahr erscheinen. Die vollständigen globalen und länderspezifischen Ergebnisse sind über das interaktive Dashboard unter watermark.ecolab.com einsehbar.

