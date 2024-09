InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - Sep 24

The Company announces that on 23 September 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 23 September 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 15,000 Lowest price paid per share: £ 80.0600 Highest price paid per share: £ 80.7800 Average price paid per share: £ 80.3261

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 159,395,765 ordinary shares in issue (excluding 6,956,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739);

Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 15,000 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 23 September 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 15,000 Highest price paid (per ordinary share) £ 80.7800 Lowest price paid (per ordinary share) £ 80.0600 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 80.3261

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 23/09/2024 10:18:11 BST 98 80.7600 XLON 1074979454066938 23/09/2024 10:22:39 BST 56 80.7600 XLON 1074979454067187 23/09/2024 10:30:43 BST 69 80.7800 XLON 1074979454067525 23/09/2024 10:30:43 BST 43 80.7600 XLON 1074979454067526 23/09/2024 10:30:43 BST 9 80.7600 XLON 1074979454067527 23/09/2024 10:30:43 BST 12 80.7600 XLON 1074979454067528 23/09/2024 10:31:57 BST 42 80.7400 XLON 1074979454067598 23/09/2024 10:40:26 BST 60 80.5200 XLON 1074979454068081 23/09/2024 10:43:24 BST 46 80.6000 XLON 1074979454068359 23/09/2024 10:45:50 BST 64 80.6000 XLON 1074979454068503 23/09/2024 10:46:20 BST 78 80.5800 XLON 1074979454068549 23/09/2024 10:51:11 BST 43 80.6600 XLON 1074979454068998 23/09/2024 10:53:02 BST 70 80.6600 XLON 1074979454069070 23/09/2024 10:53:03 BST 44 80.6200 XLON 1074979454069073 23/09/2024 10:59:15 BST 43 80.6200 XLON 1074979454069281 23/09/2024 10:59:38 BST 44 80.6000 XLON 1074979454069307 23/09/2024 11:00:10 BST 50 80.5800 XLON 1074979454069317 23/09/2024 11:00:17 BST 43 80.5400 XLON 1074979454069360 23/09/2024 11:01:55 BST 45 80.5200 XLON 1074979454069417 23/09/2024 11:02:56 BST 82 80.5400 XLON 1074979454069457 23/09/2024 11:04:52 BST 78 80.5000 XLON 1074979454069535 23/09/2024 11:11:00 BST 45 80.3600 XLON 1074979454069792 23/09/2024 11:11:00 BST 26 80.3600 XLON 1074979454069793 23/09/2024 11:11:18 BST 47 80.3400 XLON 1074979454069801 23/09/2024 11:16:21 BST 49 80.3600 XLON 1074979454070101 23/09/2024 11:18:06 BST 1 80.3800 XLON 1074979454070335 23/09/2024 11:18:06 BST 41 80.3800 XLON 1074979454070336 23/09/2024 11:25:12 BST 41 80.4400 XLON 1074979454070675 23/09/2024 11:25:12 BST 14 80.4400 XLON 1074979454070676 23/09/2024 11:25:12 BST 56 80.4200 XLON 1074979454070678 23/09/2024 11:26:13 BST 70 80.4600 XLON 1074979454070734 23/09/2024 11:40:30 BST 81 80.6000 XLON 1074979454071267 23/09/2024 11:40:33 BST 78 80.5800 XLON 1074979454071269 23/09/2024 11:42:11 BST 17 80.5800 XLON 1074979454071295 23/09/2024 11:42:11 BST 30 80.5800 XLON 1074979454071296 23/09/2024 11:43:35 BST 54 80.5600 XLON 1074979454071316 23/09/2024 11:47:16 BST 42 80.5600 XLON 1074979454071492 23/09/2024 11:47:16 BST 5 80.5600 XLON 1074979454071493 23/09/2024 11:50:39 BST 42 80.4800 XLON 1074979454071654 23/09/2024 11:51:22 BST 44 80.4600 XLON 1074979454071675 23/09/2024 11:54:01 BST 72 80.3800 XLON 1074979454071785 23/09/2024 12:01:45 BST 55 80.4800 XLON 1074979454072170 23/09/2024 12:05:47 BST 4 80.4600 XLON 1074979454072310 23/09/2024 12:05:47 BST 52 80.4600 XLON 1074979454072311 23/09/2024 12:07:56 BST 50 80.4400 XLON 1074979454072428 23/09/2024 12:11:04 BST 14 80.4600 XLON 1074979454072561 23/09/2024 12:11:04 BST 29 80.4600 XLON 1074979454072562 23/09/2024 12:14:41 BST 81 80.4000 XLON 1074979454072679 23/09/2024 12:16:46 BST 42 80.3600 XLON 1074979454072769 23/09/2024 12:23:11 BST 49 80.4000 XLON 1074979454073093 23/09/2024 12:23:59 BST 32 80.4200 XLON 1074979454073131 23/09/2024 12:23:59 BST 11 80.4200 XLON 1074979454073132 23/09/2024 12:28:53 BST 80 80.3800 XLON 1074979454073296 23/09/2024 12:32:43 BST 73 80.3600 XLON 1074979454073448 23/09/2024 12:37:17 BST 70 80.2600 XLON 1074979454073666 23/09/2024 12:42:18 BST 73 80.1200 XLON 1074979454074010 23/09/2024 12:46:03 BST 70 80.1200 XLON 1074979454074214 23/09/2024 12:53:06 BST 71 80.1400 XLON 1074979454074589 23/09/2024 12:59:33 BST 69 80.1200 XLON 1074979454074909 23/09/2024 13:04:47 BST 39 80.1600 XLON 1074979454075313 23/09/2024 13:04:47 BST 15 80.1600 XLON 1074979454075314 23/09/2024 13:05:05 BST 55 80.1400 XLON 1074979454075367 23/09/2024 13:09:45 BST 54 80.1800 XLON 1074979454075635 23/09/2024 13:12:39 BST 42 80.1200 XLON 1074979454075791 23/09/2024 13:13:12 BST 42 80.1000 XLON 1074979454075822 23/09/2024 13:18:30 BST 53 80.1200 XLON 1074979454076182 23/09/2024 13:20:43 BST 25 80.0800 XLON 1074979454076447 23/09/2024 13:20:43 BST 17 80.0800 XLON 1074979454076448 23/09/2024 13:24:10 BST 34 80.1400 XLON 1074979454076717 23/09/2024 13:24:10 BST 11 80.1400 XLON 1074979454076718 23/09/2024 13:26:12 BST 78 80.1600 XLON 1074979454076831 23/09/2024 13:31:00 BST 54 80.1200 XLON 1074979454077049 23/09/2024 13:32:41 BST 42 80.0600 XLON 1074979454077174 23/09/2024 13:32:41 BST 2 80.0600 XLON 1074979454077175 23/09/2024 13:45:19 BST 81 80.2000 XLON 1074979454077686 23/09/2024 13:45:19 BST 3 80.1800 XLON 1074979454077690 23/09/2024 13:45:19 BST 80 80.1800 XLON 1074979454077691 23/09/2024 13:48:25 BST 46 80.1600 XLON 1074979454077795 23/09/2024 13:48:25 BST 76 80.2000 XLON 1074979454077803 23/09/2024 13:53:23 BST 69 80.2000 XLON 1074979454078173 23/09/2024 13:58:07 BST 71 80.1800 XLON 1074979454078430 23/09/2024 14:02:45 BST 70 80.2200 XLON 1074979454078654 23/09/2024 14:11:40 BST 31 80.1800 XLON 1074979454078954 23/09/2024 14:11:40 BST 15 80.1800 XLON 1074979454078955 23/09/2024 14:12:15 BST 57 80.1600 XLON 1074979454078977 23/09/2024 14:12:18 BST 43 80.1400 XLON 1074979454078982 23/09/2024 14:14:21 BST 73 80.2000 XLON 1074979454079048 23/09/2024 14:24:57 BST 46 80.4000 XLON 1074979454079517 23/09/2024 14:31:11 BST 56 80.4200 XLON 1074979454079710 23/09/2024 14:31:12 BST 42 80.4000 XLON 1074979454079716 23/09/2024 14:31:13 BST 49 80.3800 XLON 1074979454079724 23/09/2024 14:34:28 BST 55 80.3600 XLON 1074979454079883 23/09/2024 14:34:28 BST 59 80.3400 XLON 1074979454079887 23/09/2024 14:36:50 BST 14 80.3800 XLON 1074979454079954 23/09/2024 14:36:50 BST 47 80.3800 XLON 1074979454079955 23/09/2024 14:41:15 BST 24 80.3600 XLON 1074979454080093 23/09/2024 14:41:15 BST 20 80.3600 XLON 1074979454080094 23/09/2024 14:48:28 BST 96 80.4000 XLON 1074979454080314 23/09/2024 14:48:30 BST 56 80.3800 XLON 1074979454080318 23/09/2024 14:48:36 BST 11 80.3600 XLON 1074979454080324 23/09/2024 14:48:53 BST 42 80.3600 XLON 1074979454080329 23/09/2024 14:48:53 BST 69 80.3400 XLON 1074979454080330 23/09/2024 14:50:11 BST 42 80.3800 XLON 1074979454080406 23/09/2024 14:50:13 BST 48 80.3600 XLON 1074979454080419 23/09/2024 14:54:07 BST 58 80.4200 XLON 1074979454080600 23/09/2024 14:59:23 BST 73 80.4400 XLON 1074979454080941 23/09/2024 15:00:42 BST 44 80.4400 XLON 1074979454081049 23/09/2024 15:01:05 BST 45 80.4200 XLON 1074979454081058 23/09/2024 15:04:17 BST 57 80.4400 XLON 1074979454081168 23/09/2024 15:04:18 BST 10 80.4200 XLON 1074979454081170 23/09/2024 15:04:18 BST 50 80.4200 XLON 1074979454081171 23/09/2024 15:09:12 BST 49 80.4000 XLON 1074979454081609 23/09/2024 15:09:12 BST 4 80.4000 XLON 1074979454081610 23/09/2024 15:11:04 BST 24 80.4200 XLON 1074979454081695 23/09/2024 15:12:45 BST 29 80.4200 XLON 1074979454081844 23/09/2024 15:15:59 BST 70 80.4600 XLON 1074979454082078 23/09/2024 15:16:16 BST 74 80.4400 XLON 1074979454082109 23/09/2024 15:16:16 BST 4 80.4400 XLON 1074979454082110 23/09/2024 15:16:21 BST 42 80.4200 XLON 1074979454082124 23/09/2024 15:23:33 BST 71 80.6000 XLON 1074979454082910 23/09/2024 15:23:45 BST 47 80.6200 XLON 1074979454082931 23/09/2024 15:24:22 BST 42 80.6200 XLON 1074979454082999 23/09/2024 15:24:22 BST 50 80.6000 XLON 1074979454083003 23/09/2024 15:26:30 BST 79 80.6000 XLON 1074979454083150 23/09/2024 15:29:48 BST 34 80.5000 XLON 1074979454083771 23/09/2024 15:29:48 BST 36 80.5000 XLON 1074979454083772 23/09/2024 15:29:57 BST 55 80.4800 XLON 1074979454083810 23/09/2024 15:31:50 BST 49 80.4400 XLON 1074979454084555 23/09/2024 15:31:58 BST 49 80.4200 XLON 1074979454084580 23/09/2024 15:32:01 BST 49 80.4000 XLON 1074979454084599 23/09/2024 15:32:41 BST 25 80.3800 XLON 1074979454084744 23/09/2024 15:32:42 BST 5 80.3800 XLON 1074979454084776 23/09/2024 15:34:33 BST 68 80.4400 XLON 1074979454085194 23/09/2024 15:34:48 BST 49 80.4200 XLON 1074979454085288 23/09/2024 15:35:01 BST 50 80.4000 XLON 1074979454085321 23/09/2024 15:37:50 BST 83 80.4800 XLON 1074979454085739 23/09/2024 15:37:56 BST 86 80.4600 XLON 1074979454085770 23/09/2024 15:38:53 BST 99 80.4400 XLON 1074979454085869 23/09/2024 15:39:23 BST 44 80.4200 XLON 1074979454085919 23/09/2024 15:39:23 BST 12 80.4200 XLON 1074979454085920 23/09/2024 15:39:35 BST 44 80.4000 XLON 1074979454085952 23/09/2024 15:41:36 BST 42 80.4200 XLON 1074979454086201 23/09/2024 15:42:40 BST 49 80.4200 XLON 1074979454086299 23/09/2024 15:42:40 BST 4 80.4200 XLON 1074979454086300 23/09/2024 15:43:04 BST 24 80.4200 XLON 1074979454086350 23/09/2024 15:44:17 BST 34 80.4200 XLON 1074979454086417 23/09/2024 15:44:41 BST 43 80.4000 XLON 1074979454086475 23/09/2024 15:45:00 BST 71 80.3800 XLON 1074979454086541 23/09/2024 15:45:55 BST 48 80.3800 XLON 1074979454086945 23/09/2024 15:46:27 BST 72 80.3600 XLON 1074979454087151 23/09/2024 15:46:27 BST 18 80.3400 XLON 1074979454087156 23/09/2024 15:46:27 BST 26 80.3400 XLON 1074979454087157 23/09/2024 15:48:00 BST 42 80.3400 XLON 1074979454087304 23/09/2024 15:48:00 BST 1 80.3400 XLON 1074979454087305 23/09/2024 15:48:14 BST 44 80.3600 XLON 1074979454087330 23/09/2024 15:48:55 BST 45 80.4000 XLON 1074979454087410 23/09/2024 15:49:04 BST 42 80.3800 XLON 1074979454087458 23/09/2024 15:49:46 BST 22 80.3800 XLON 1074979454087520 23/09/2024 15:49:46 BST 20 80.3800 XLON 1074979454087521 23/09/2024 15:51:10 BST 42 80.4400 XLON 1074979454087721 23/09/2024 15:51:10 BST 7 80.4200 XLON 1074979454087724 23/09/2024 15:51:10 BST 35 80.4200 XLON 1074979454087725 23/09/2024 15:53:24 BST 43 80.4400 XLON 1074979454087971 23/09/2024 15:53:24 BST 17 80.4400 XLON 1074979454087972 23/09/2024 15:53:43 BST 61 80.4200 XLON 1074979454088003 23/09/2024 15:54:09 BST 26 80.4400 XLON 1074979454088044 23/09/2024 15:54:45 BST 17 80.4400 XLON 1074979454088088 23/09/2024 15:55:37 BST 42 80.4200 XLON 1074979454088140 23/09/2024 15:56:08 BST 43 80.4000 XLON 1074979454088193 23/09/2024 15:56:08 BST 42 80.3800 XLON 1074979454088195 23/09/2024 15:56:08 BST 1 80.3800 XLON 1074979454088196 23/09/2024 15:59:16 BST 31 80.4000 XLON 1074979454088411 23/09/2024 15:59:16 BST 11 80.4000 XLON 1074979454088412 23/09/2024 15:59:18 BST 46 80.3800 XLON 1074979454088420 23/09/2024 15:59:18 BST 44 80.3600 XLON 1074979454088421 23/09/2024 15:59:18 BST 10 80.3400 XLON 1074979454088429 23/09/2024 15:59:18 BST 61 80.3400 XLON 1074979454088430 23/09/2024 15:59:48 BST 54 80.3800 XLON 1074979454088459 23/09/2024 16:00:59 BST 42 80.4400 XLON 1074979454088681 23/09/2024 16:01:13 BST 49 80.4200 XLON 1074979454088709 23/09/2024 16:01:33 BST 46 80.4400 XLON 1074979454088805 23/09/2024 16:02:38 BST 43 80.3800 XLON 1074979454088923 23/09/2024 16:03:59 BST 55 80.3600 XLON 1074979454089098 23/09/2024 16:04:02 BST 45 80.3400 XLON 1074979454089117 23/09/2024 16:05:19 BST 44 80.3600 XLON 1074979454089253 23/09/2024 16:05:27 BST 47 80.3400 XLON 1074979454089271 23/09/2024 16:06:06 BST 55 80.3200 XLON 1074979454089342 23/09/2024 16:07:16 BST 43 80.2800 XLON 1074979454089499 23/09/2024 16:08:24 BST 59 80.3400 XLON 1074979454089590 23/09/2024 16:09:06 BST 42 80.3400 XLON 1074979454089709 23/09/2024 16:09:24 BST 56 80.3200 XLON 1074979454089749 23/09/2024 16:10:45 BST 44 80.3000 XLON 1074979454089862 23/09/2024 16:11:01 BST 52 80.2800 XLON 1074979454089949 23/09/2024 16:11:27 BST 42 80.3000 XLON 1074979454089988 23/09/2024 16:12:53 BST 42 80.3200 XLON 1074979454090091 23/09/2024 16:13:28 BST 56 80.3200 XLON 1074979454090124 23/09/2024 16:13:41 BST 42 80.3000 XLON 1074979454090144 23/09/2024 16:14:39 BST 42 80.2800 XLON 1074979454090222 23/09/2024 16:14:40 BST 17 80.2600 XLON 1074979454090225 23/09/2024 16:14:40 BST 36 80.2600 XLON 1074979454090226 23/09/2024 16:16:16 BST 49 80.2200 XLON 1074979454090347 23/09/2024 16:16:37 BST 42 80.1800 XLON 1074979454090373 23/09/2024 16:16:37 BST 5 80.1800 XLON 1074979454090374 23/09/2024 16:17:30 BST 42 80.1600 XLON 1074979454090405 23/09/2024 16:17:33 BST 3 80.1600 XLON 1074979454090406 23/09/2024 16:18:11 BST 42 80.1400 XLON 1074979454090477 23/09/2024 16:18:11 BST 9 80.1400 XLON 1074979454090478 23/09/2024 16:20:21 BST 72 80.2400 XLON 1074979454090702 23/09/2024 16:20:47 BST 48 80.2200 XLON 1074979454090729 23/09/2024 16:24:13 BST 87 80.3200 XLON 1074979454091071 23/09/2024 16:24:47 BST 2 80.3000 XLON 1074979454091105 23/09/2024 16:24:47 BST 64 80.3000 XLON 1074979454091106 23/09/2024 16:25:04 BST 64 80.2800 XLON 1074979454091148 23/09/2024 16:25:07 BST 24 80.2600 XLON 1074979454091189 23/09/2024 16:25:07 BST 51 80.2600 XLON 1074979454091190 23/09/2024 16:26:25 BST 54 80.3000 XLON 1074979454091314 23/09/2024 16:27:26 BST 53 80.3000 XLON 1074979454091476 23/09/2024 16:28:03 BST 56 80.2800 XLON 1074979454091521 23/09/2024 16:28:37 BST 47 80.2800 XLON 1074979454091555 23/09/2024 16:29:06 BST 29 80.2800 XLON 1074979454091576 23/09/2024 16:29:06 BST 13 80.2800 XLON 1074979454091577 23/09/2024 16:30:12 BST 60 80.2800 XLON 1074979454091762 23/09/2024 16:33:18 BST 68 80.3200 XLON 1074979454092103 23/09/2024 16:33:18 BST 55 80.3000 XLON 1074979454092104 23/09/2024 16:33:24 BST 24 80.2800 XLON 1074979454092120 23/09/2024 16:33:24 BST 34 80.2800 XLON 1074979454092121 23/09/2024 16:35:09 BST 49 80.2200 XLON 1074979454092330 23/09/2024 16:35:42 BST 15 80.2200 XLON 1074979454092380 23/09/2024 16:35:42 BST 27 80.2200 XLON 1074979454092381 23/09/2024 16:36:16 BST 53 80.2000 XLON 1074979454092461 23/09/2024 16:38:37 BST 61 80.3000 XLON 1074979454092723 23/09/2024 16:39:11 BST 46 80.3200 XLON 1074979454092851 23/09/2024 16:39:23 BST 54 80.3000 XLON 1074979454092881 23/09/2024 16:39:23 BST 63 80.2800 XLON 1074979454092882 23/09/2024 16:41:02 BST 78 80.3000 XLON 1074979454093083 23/09/2024 16:42:16 BST 54 80.3200 XLON 1074979454093172 23/09/2024 16:42:16 BST 23 80.3200 XLON 1074979454093173 23/09/2024 16:44:32 BST 4 80.3400 XLON 1074979454093287 23/09/2024 16:44:32 BST 9 80.3400 XLON 1074979454093288 23/09/2024 16:44:32 BST 66 80.3400 XLON 1074979454093289 23/09/2024 16:45:02 BST 56 80.3400 XLON 1074979454093326 23/09/2024 16:47:46 BST 15 80.3800 XLON 1074979454093586 23/09/2024 16:47:46 BST 59 80.3800 XLON 1074979454093587 23/09/2024 16:48:54 BST 1 80.3600 XLON 1074979454093677 23/09/2024 16:48:54 BST 69 80.3600 XLON 1074979454093678 23/09/2024 16:50:02 BST 57 80.3600 XLON 1074979454093785 23/09/2024 16:50:04 BST 25 80.3400 XLON 1074979454093794 23/09/2024 16:50:04 BST 32 80.3400 XLON 1074979454093795 23/09/2024 16:52:22 BST 82 80.3800 XLON 1074979454094015 23/09/2024 16:53:33 BST 56 80.3600 XLON 1074979454094138 23/09/2024 16:54:06 BST 66 80.4200 XLON 1074979454094218 23/09/2024 16:55:06 BST 71 80.4000 XLON 1074979454094428 23/09/2024 16:56:03 BST 34 80.3800 XLON 1074979454094684 23/09/2024 16:56:21 BST 41 80.3800 XLON 1074979454094721 23/09/2024 16:59:01 BST 89 80.3800 XLON 1074979454095243 23/09/2024 16:59:02 BST 44 80.3600 XLON 1074979454095245 23/09/2024 16:59:02 BST 64 80.3400 XLON 1074979454095248 23/09/2024 16:59:08 BST 85 80.3200 XLON 1074979454095314 23/09/2024 16:59:08 BST 52 80.3000 XLON 1074979454095322 23/09/2024 17:00:45 BST 43 80.2400 XLON 1074979454095721 23/09/2024 17:00:45 BST 50 80.2200 XLON 1074979454095723 23/09/2024 17:00:45 BST 23 80.2200 XLON 1074979454095724 23/09/2024 17:02:28 BST 64 80.1600 XLON 1074979454095925 23/09/2024 17:03:05 BST 72 80.1800 XLON 1074979454096039 23/09/2024 17:05:04 BST 50 80.2000 XLON 1074979454096340 23/09/2024 17:05:14 BST 46 80.1800 XLON 1074979454096358 23/09/2024 17:06:41 BST 58 80.1800 XLON 1074979454096503 23/09/2024 17:07:17 BST 15 80.1600 XLON 1074979454096581 23/09/2024 17:07:17 BST 27 80.1600 XLON 1074979454096582 23/09/2024 17:07:49 BST 55 80.1400 XLON 1074979454096669 23/09/2024 17:08:33 BST 7 80.1200 XLON 1074979454096737 23/09/2024 17:08:33 BST 9 80.1200 XLON 1074979454096738 23/09/2024 17:08:33 BST 1 80.1200 XLON 1074979454096739 23/09/2024 17:08:33 BST 34 80.1200 XLON 1074979454096740 23/09/2024 17:09:01 BST 58 80.1000 XLON 1074979454096814 23/09/2024 17:09:10 BST 17 80.1200 XLON 1074979454096837 23/09/2024 17:09:10 BST 9 80.1200 XLON 1074979454096838 23/09/2024 17:09:10 BST 25 80.1200 XLON 1074979454096839 23/09/2024 17:11:06 BST 44 80.1000 XLON 1074979454097113 23/09/2024 17:12:04 BST 25 80.1000 XLON 1074979454097219 23/09/2024 17:12:29 BST 98 80.1200 XLON 1074979454097283 23/09/2024 17:12:58 BST 28 80.1200 XLON 1074979454097389 23/09/2024 17:12:58 BST 70 80.1200 XLON 1074979454097390 23/09/2024 17:12:58 BST 74 80.1000 XLON 1074979454097391 23/09/2024 17:13:44 BST 44 80.1400 XLON 1074979454097446 23/09/2024 17:15:00 BST 5 80.1800 XLON 1074979454097560 23/09/2024 17:15:00 BST 81 80.1800 XLON 1074979454097561 23/09/2024 17:15:00 BST 8 80.1600 XLON 1074979454097576 23/09/2024 17:15:00 BST 48 80.1600 XLON 1074979454097577 23/09/2024 17:15:00 BST 14 80.1600 XLON 1074979454097578 23/09/2024 17:15:50 BST 60 80.1400 XLON 1074979454097636 23/09/2024 17:15:50 BST 3 80.1400 XLON 1074979454097637 23/09/2024 17:16:54 BST 45 80.1400 XLON 1074979454097815 23/09/2024 17:16:54 BST 35 80.1400 XLON 1074979454097816 23/09/2024 17:17:28 BST 42 80.1200 XLON 1074979454097875 23/09/2024 17:17:53 BST 53 80.1000 XLON 1074979454097918 23/09/2024 17:18:30 BST 30 80.1000 XLON 1074979454097970 23/09/2024 17:18:55 BST 65 80.1400 XLON 1074979454098040 23/09/2024 17:18:55 BST 21 80.1400 XLON 1074979454098041 23/09/2024 17:19:10 BST 33 80.1400 XLON 1074979454098060 23/09/2024 17:19:12 BST 41 80.1400 XLON 1074979454098064 23/09/2024 17:20:00 BST 61 80.1600 XLON 1074979454098133 23/09/2024 17:20:00 BST 18 80.1600 XLON 1074979454098134 23/09/2024 17:20:49 BST 69 80.1600 XLON 1074979454098266 23/09/2024 17:20:49 BST 52 80.1600 XLON 1074979454098280 23/09/2024 17:21:29 BST 60 80.1800 XLON 1074979454098343 23/09/2024 17:21:43 BST 43 80.1600 XLON 1074979454098397 23/09/2024 17:22:05 BST 22 80.1600 XLON 1074979454098458 23/09/2024 17:22:06 BST 24 80.1600 XLON 1074979454098467 23/09/2024 17:22:08 BST 7 80.1600 XLON 1074979454098473 23/09/2024 17:22:24 BST 52 80.1400 XLON 1074979454098504 23/09/2024 17:23:12 BST 58 80.1800 XLON 1074979454098593 23/09/2024 17:23:14 BST 43 80.1600 XLON 1074979454098605 23/09/2024 17:24:01 BST 61 80.1600 XLON 1074979454098698 23/09/2024 17:24:01 BST 20 80.1600 XLON 1074979454098699 23/09/2024 17:26:02 BST 43 80.1600 XLON 1074979454098889 23/09/2024 17:26:02 BST 80 80.1600 XLON 1074979454098890 23/09/2024 17:26:02 BST 4 80.1600 XLON 1074979454098891 23/09/2024 17:26:02 BST 44 80.1400 XLON 1074979454098893 23/09/2024 17:27:13 BST 98 80.1600 XLON 1074979454099100 23/09/2024 17:27:13 BST 32 80.1800 XLON 1074979454099104 23/09/2024 17:27:13 BST 80 80.1800 XLON 1074979454099105 23/09/2024 17:27:13 BST 11 80.1800 XLON 1074979454099106 23/09/2024 17:27:13 BST 4 80.1800 XLON 1074979454099107 23/09/2024 17:27:13 BST 42 80.1600 XLON 1074979454099108 23/09/2024 17:27:14 BST 42 80.1600 XLON 1074979454099109 23/09/2024 17:27:20 BST 13 80.1600 XLON 1074979454099119 23/09/2024 17:27:34 BST 11 80.1600 XLON 1074979454099151 23/09/2024 17:27:34 BST 80 80.1600 XLON 1074979454099152 23/09/2024 17:27:56 BST 35 80.1800 XLON 1074979454099179 23/09/2024 17:27:56 BST 80 80.1800 XLON 1074979454099180 23/09/2024 17:27:57 BST 98 80.1400 XLON 1074979454099187 23/09/2024 17:28:40 BST 24 80.1800 XLON 1074979454099427 23/09/2024 17:28:40 BST 29 80.1800 XLON 1074979454099428 23/09/2024 17:29:06 BST 65 80.2000 XLON 1074979454099547 23/09/2024 17:29:06 BST 58 80.1800 XLON 1074979454099548 23/09/2024 17:29:06 BST 11 80.1800 XLON 1074979454099549 23/09/2024 17:29:43 BST 31 80.1800 XLON 1074979454099714 23/09/2024 17:29:48 BST 10 80.2000 XLON 1074979454099727 23/09/2024 17:29:48 BST 67 80.2000 XLON 1074979454099728

