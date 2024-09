© Foto: Unsplash



Die Nvidia-Aktie hat in letzter Zeit etwas an Glanz verloren. Kein Grund zur Sorge, sagt Jefferies und präsentiert ein Unternehmen, dass die Analysten als "das Nvidia Europas" bezeichnen. Die Aktie legt zu.SÜSS MicroTec ist in der Herstellung, Entwicklung und dem Vertrieb von Produkten tätig, die mikroelektromechanische Systeme und Mikroelektronik in der Halbleiterindustrie verwenden. Sie operiert in den Geschäftsfeldern Advanced Backend Solutions, Photomask Solutions und Central Group Functions. Die Investmentbank Jefferies hat mit der Coverage des deutschen Chipherstellers SÜSS begonnen. Die Aktienanalystin Olivia Honeychurch bewertet die Aktie mit "Kaufen" und legte ein Kursziel von 76 …