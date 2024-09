Nach der enttäuschenden Prognosensenkung am Donnerstag konnte die Mercedes-Benz-Aktie am Montag wieder zulegen und mit einem Plus von zwei Prozent aus dem Handel gehen. Dabei spielten nicht nur positive Analystenkommentare eine Rolle, sondern auch erste Äußerungen von Wirtschaftsminister Robert Habeck nach dem Autogipfel.Habeck betonte, dass es keine Schnellschüsse und keine "Strohfeuermaßnahmen" geben sollte. Es gehe um langfristige Planbarkeit. Dazu habe es Übereinstimmung in der Runde gegeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...