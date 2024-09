Das treibt den DAX am Dienstag plötzlich so stark an. Reicht das für eine weitere Rallye zu neuen Rekorden? Außerdem im Fokus der Anleger heute: Hypoport, die nach einer sehr positiven Studie nach oben schießen, und die Aktien der DHL Group, die neue Pläne bis zum Jahr 2030 vorgelegt haben. Der DAX ist am Dienstag wieder an die Marke von 19.000 Punkten zurückgekehrt. In den ersten Handelsminuten kletterte der deutsche Leitindex 0,8 Prozent auf 19.002 ...

