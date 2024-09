Zürich - In Zürich und Genf bleibt das Risiko einer Blase am Wohnungsmarkt im internationalen Vergleich gross, auch wenn sich dieses zuletzt abgeschwächt hat. In dem von der UBS erstellten Global Real Estate Bubble Index 2024 belegt Zürich neu den dritten Rang, nachdem die Stadt im letzten Jahr noch an der Spitze gestanden hatte. Insgesamt sei das Risiko von Immobilienblasen im Durchschnitt das zweite Jahr in Folge gesunken, hielt die Grossbank fest. ...

