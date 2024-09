EQS-News: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

The Payments Group Holding - Umfirmierung in das Handelsregister eingetragen



24.09.2024

The Payments Group Holding -

Umfirmierung in das Handelsregister eingetragen

Frankfurt am Main, 24. September 2024 - Die The Payments Group Holding ("PGH"), bis gestern noch firmierend als SGT German Private Equity, Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, hat mit der Eintragung der im August beschlossenen Umfirmierung in das Handelsregister am 23. September 2024 die Trennung von der SGT Capital-Gruppe abgeschlossen und wendet sich ganz ihrer durch die am 13. August 2024 bekanntgegebene Beteiligungsakquisition geprägten Zukunft zu.

Der neue Name spiegelt das Geschäftsmodell der PGH nach ihren drei jüngsten Beteiligungserwerben wider - Funanga AG, der Campamocha Ltd. mit ihren beiden Tochterunternehmen Calida Financial Ltd. und TWBS Ltd., und der Surfer Rosa Ltd. Diese international tätigen Unternehmen bieten weltweit Internet-Zahlungsdienstleistungen an, sind auf eine margenstarke Nische innerhalb der Zahlungsdienstleistungsbranche spezialisiert und arbeiten marktübergreifend erfolgreich zusammen.

Mit dieser Transaktion wandelt sich die PGH in eine profitable, schnell wachsende FinTech-Gruppe mit Sitz in Deutschland, die rund 50 Mitarbeiter beschäftigt und über mehr als 500.000 technisch angebundenen Verkaufsstellen, darunter Kioske, Einzelhändler und Tankstellen, in über 20 Ländern verfügt.

Das Börsenkürzel wurde bereits von "SGF" in "PGH" geändert.





Über The Payments Group Holding

The Payments Group Holding (PGH) ist eine in Deutschland beheimatete, börsennotierte Holdinggesellschaft mit Mehrheitsbeteiligungen an vier operativen FinTech-Unternehmen und einem Venture Capital-Anbieter mit Sitz in Frankfurt am Main.

Funanga AG, Campamocha Ltd. mit ihren 100%igen Tochtergesellschaften TBWS Ltd. und Calida Financial Ltd. sowie Surfer Rosa Ltd bilden eine wachstumsstarke, vertikal integrierte eMoney-Fintech-Unternehmensgruppe - The Payments Group (TPG). TPG bietet eigene geschlossene und offene (Marken- und White-Label-) Prepaid-Zahlungsdienste für Hunderte von Online-Händlern weltweit an. Die Synergie zwischen diesen Unternehmen positioniert die TPG als künftigen Marktführer in den Bereichen Embedded Finance und Prepaidlösungen. Calida Financial Ltd. ist das regulierte Unternehmen innerhalb der TPG, da es im August 2024 eine E-Geld-Lizenz von der maltesischen Finanzaufsicht (MFSA) erhalten hat. Diese Lizenz berechtigt Calida Financial Ltd. dazu, innovative E-Geld-Dienstleistungen und -Produkte in ganz Europa anzubieten.

TPG beschäftigt über 50 Mitarbeiter und ist global tätig. Kunden von TPG nutzen die mehr als 500.000 POS-Bargeldzahlstationen sowie das globale Online-Prepaid-Kartennetzwerk zur Abwicklung von Bargeld- und bargeldlosen Online-Zahlungen.

Aus ihrer Historie als ein führender deutscher Venture Capital-Anbieter, unter der Marke German Startups Group, hält die The Payments Group Holding des Weiteren ein Heritage Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an teils aussichtsreichen deutschen Startups über ihre 100%ige Tochtergesellschaft German Startups Group VC GmbH.

Weitere Informationen zur The Payments Group Holding finden Sie unter www.tpgholding.com .





