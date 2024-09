Mit einem Plus von 4,9 Prozent hat sich die Tesla-Aktie am Montag als stärkster Wert im S&P 500 aus dem Handel verabschiedet. Dabei zeigte sich der Titel beflügelt von Analystenkommentaren. Charttechnisch gelang es unterdessen, eine wichtige Marke zu knacken und so notiert das Papier auch am Dienstag vorbörslich im Plus.

