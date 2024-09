In der vergangene Woche wurde nun auch in den USA die Zinswende eingeleitet. Könnte dies am Ende als Katalysator für Small Caps wirken? Zudem dreht sich in dieser Sendung alles um die Comeback-Chancen der heimischen Chip-Zulieferer - und um die jüngste Entwicklung beim angeschlagenen Batteriehersteller Varta.Die Aixtron-Aktie hat ihre Talfahrt zuletzt noch einmal beschleunigt. Für den August steht ein Minus von über 20 Prozent zu Buche. Im September wurde dann sogar ein neues Mehrjahrestief bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...