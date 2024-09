Mit der Übernahme des Installationsbetriebs Febesol stieg Thermondo in den Photovoltaik-Markt ein. Nun soll der Vertrieb von Wärmepumpen, Photovoltaik-Anlagen und Speichern in ganz Deutschland über Thermondo erfolgen. Im Frühjahr kündigte Thermondo die Übernahme des südwestdeutschen Installationsbetriebs Febesol an, die schließlich im Juli abgeschlossen wurde. Nun erfolgt der nächste strategische Schritt bei der Integration des Photovoltaik-Betriebs in das Berliner Wärmepumpen-Unternehmen. "Die Unternehmensgruppe erweitert den bundesweiten Vertrieb und teilt ihre Kompetenzen bei der Installation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...