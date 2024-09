Der chinesische Solarhersteller Longi hat seine Finanzzahlen für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht. Demnach erreichte er im Berichtszeitraum einen Umsatz von 5,05 Milliarden Euro (38,529 Milliarden RMB). Der Umsatz von Longi ist im ersten Halbjahr 2024 also deutlich gesunken. Im selben Zeitraum des Vorjahres meldete Longi einen Umsatz von gut acht Milliarden Euro, wie der Solarserver berichtete. Das liegt nicht nur am Preisverfall in der Solarbranche, sondern auch an niedrigeren Liefermengen. ...

