Allen Unkenrufen zum Trotz konnte PayPal sich gut behaupten und unter anderem durch strikte Sparmaßnahmen Bilanzen sowie den weiteren Ausblick aufpolieren. Das macht sich bei der Aktie bemerkbar, die seit Jahresbeginn um 25 Prozent zulegen und kürzlich auf ein frisches 52-Wochen-Hoch klettern konnte. In die Zukunft will das Unternehmen nun mit einem frischen Anstrich gehen.Anzeige:In der vergangenen Woche tauchten Informationen über ein Brand Refresh bei PayPal (US70450Y1038) auf, bei dem das Logo mit etwas sanfteren, fast schon an Pastelltöne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...