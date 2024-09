+13 Prozent vs. -14 Prozent - so lautet die Bilanz DAX gegen Bayer 2024. Immerhin: Zuletzt sah es wieder besser aus für die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns - seit Monatsbeginn liegt Bayer vier Prozent im Plus (DAX: +0,4 Prozent). Nun läuft die Aktie erneut die Hürde bei 30 Euro an. Klappt dieses Mal das Break?Es gibt Fehler, die so schwerwiegend sind, dass es Jahre dauert, bis ihre Folgen ausgebügelt sind. Einer davon: Bayers Monsanto-Übernahme aus dem Jahre 2016. 57 Milliarden Euro hatte sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...