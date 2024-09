Vancouver, British Columbia, Kanada --(24. September 2024) / IRW-Press / Edison Lithium Corp. (TSXV: EDDY) (OTCQB: EDDYF) (FWB: VV0) ("Edison" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es einen National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101")-konformen technischen Bericht mit dem Titel "Alkali Mineral Dispositions, Saskatchewan" datiert mit und wirksam ab dem 17. September 2024 (der "Bericht") unter dem Unternehmensprofil bei SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht hat. Der Bericht wurde unabhängig von Lynn I. Kelley, P. Geo., erstellt und ist auch auf der Unternehmenswebsite unter www.edisonlithium.com zu finden.

Das Unternehmen, das auf dem Weg in eine Zukunft sauberer Energie ist, ist der Ansicht, dass Natrium-Ionen-Batterien einen Platz in der zukünftigen Energielandschaft haben und Natriumsulfate, die als stark konzentrierte und sofort verfügbare Natriumquelle in den Alkaliseen der Great Plains im Süden von Saskatchewan gefunden werden, eine erschließbare Produktionsquelle für einige der zahlreichen Natriumverbindungen sind, die für die Batterieproduktion erforderlich sind.

Nathan Rotstein, Chief Executive Officer von Edison, sagte dazu: "Natrium-Ionen-Batterien stellen eine kosteneffektive und nachhaltige Alternative zur traditionellen Lithium-Ionen-Technologie dar, und zwar insbesondere, weil Natrium reichlich vorhanden und kostengünstiger ist. Aufgrund von Saskatchewans Ressourcenreichtum engagieren wir uns dafür, diese wichtige Ressource in der Provinz zu erschließen und Edison als einen entscheidenden Akteur bei der Voranbringung der Natrium-Ionen-Batterietechnologie zu positionieren, um nicht nur die Sicherheit und Leistung der Batterien insbesondere in Zonen mit kälterem Klima, wo Natrium-Ionen-Batterien einen erheblichen Leistungsvorsprung gegenüber Lithium-Ionen-Batterien haben, zu verbessern, sondern auch um zu Kanadas Initiativen für saubere Energie beizutragen."

Der Bericht bezieht sich auf Alkalikonzessionen, die Edison Saskatchewan Resources Corp. ("Edison Saskatchewan"), eine vollständige Tochtergesellschaft des Unternehmens, bei vier Alkaliseen besitzt. Diese sind Whiteshore Lake, Ceylon Salt Lake, Freefight Lake sowie Cabri Lake in Saskatchewan, Kanada (siehe Abbildung 1 und Tabelle 1). Die Alkalikonzession bei Whiteshore Lake wurde Anfang des Jahres von Edison Saskatchewan gekauft (siehe Pressemitteilung vom 15. April 2024). Die Konzessionen bei Ceylon Salt Lake, Cabri Lake North, Cabri Lake South und Freefight Lake wurden 2023 von Edison Saskatchewan erworben (siehe Pressemitteilung vom 25. August 2023).

Der Erwerb der hier beschriebenen Natrium-Sole-Konzessionen wurde durch das Interesse an Natrium-Ionen-Batterie-Formulierungen vorangetrieben. Weitere Informationen zu Natrium-Ionen-Batterien finden Sie unter www.sodiumbatteryhub.com.

Abbildung 1- Standortkarte der vier Binnenseen im Süden von Saskatchewan

Konzession Parzelle Origin Date Fläche (in Acres) A-4613 Cabri North 08/06/2023 1.200,3611 A-4614 Cabri South 08/06/2023 1.200,786 A-4615 Ceylon 08/06/2023 1.279,8505 A-4616 Freefight 08/06/2023 883,873 A-4593 Whiteshore W 31/01/2012 1.487,57

Tabelle 1 - Alkalikonzessionen zu 100 % im Besitz von Edison Saskatchewan Resources Corp.

Weitere Informationen über die Natrium-Sole-Claims finden Sie auf der Unternehmenswebsite zu den Natrium-Ionen-Konzessionsgebieten https://edisonlithium.com/sodium-ion-properties/.

Über Edison Lithium Corp.

Edison Lithium Corp. ist ein Junior-Bergbauexplorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, das sich auf die Beschaffung, Exploration und Erschließung von Kobalt-, Lithium-, Alkali- und anderen Energiemetallkonzessionen konzentriert. Die Akquisitionsstrategie des Unternehmens basiert auf den Erwerb günstiger, kosteneffizienter und hoch angesehener Mineralkonzessionsgebiete in Gebieten mit erwiesenem geologischem Potenzial. Edison baut ein Portfolio an qualitativ hochwertigen Assets auf, die in der Lage sind, kritische Materialien für die Batterie-Industrie zu liefern, und beabsichtigt, das wiedererwachte Interesse am Bereich der Batteriemetalle zu nutzen und seine Aktionäre davon profitieren zu lassen.

