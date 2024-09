Die FedEx-Aktie verzeichnete kürzlich einen starken Rückgang nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse. Das Logistikunternehmen verfehlte sowohl die Gewinn- als auch die Umsatzerwartungen, was auf eine schwächere Nachfrage im Frachtgeschäft zurückzuführen ist. Die Unternehmensleitung äußerte sich vorsichtig optimistisch hinsichtlich einer moderaten Verbesserung der Industrieproduktion in der zweiten Jahreshälfte, revidierte jedoch die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 nach unten. Diese Entwicklung wird als Indikator für eine allgemeine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in den USA betrachtet.

Wirtschaftliche Auswirkungen

Die Ergebnisse von FedEx werden oft als Barometer für die US-Wirtschaft angesehen. In Verbindung mit den jüngsten Zinssenkungen der Zentralbank deuten sie auf eine bevorstehende Abschwächung des Wirtschaftswachstums hin. Ökonomen prognostizieren weitere Zinssenkungen bis Ende 2025, um die Wirtschaft zu stimulieren und die Beschäftigung zu fördern. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Inflation zu kontrollieren und gleichzeitig einen stabilen Arbeitsmarkt zu gewährleisten.

